Une fusée Soyouz en route pour l’ISS, prise de l’ISS

Un astronaute américain à bord

Le 21 septembre, la Russie a expédié vers la Station spatiale internationale le vaisseau Soyouz MS-22, mis en œuvre à 13 h 54 UTC depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

A son bord, deux cosmonautes russes, Sergueï Prokopiev (47 ans, second vol spatial) et Dmitri Peteline (39 ans, premier vol), mais aussi l’astronaute américain Francisco Rubio (46 ans, premier vol).

C’était la première fois depuis le 9 avril 2021 et le lancement du Soyouz MS-18, qu’un astronaute de la Nasa rejoignait l’ISS à l’aide d’un vaisseau de transport spatial russe – et la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’événement a notamment été occulté par le nouvel essai (enfin réussi) du remplissage en ergols du lanceur lunaire SLS de la Nasa.

Clichés rapidement partagés

Le lancement a été observé et photographié par l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti, qui séjourne depuis le 28 avril dernier à bord du complexe orbital (et est devenue le 21 juillet la première Européenne à « marcher » dans l’espace).

Ses clichés, qui montrent la traînée du lanceur se dessiner sur fond de terminateur, ont été postés dans l’heure suivante sur les réseaux sociaux, avec ce commentaire : « Nous avons eu une vue spectaculaire du lancement de Soyouz ! Sergueï, Dmitri et Frank viendront frapper à notre porte dans quelques heures... Nous sommes impatients de les accueillir dans leur nouvelle maison ! »

Trois plus quatre plus trois font dix

Les membres du Soyouz MS-22 ont de fait rejoint l’ISS en mode rapide, leur vaisseau s’amarrant au port du module russe Rassvet de la station faisant face à la Terre seulement 3 heures et 16 minutes après le décollage (soit deux orbites).

L’arrivée du trio fait provisoirement passer à dix le nombre de passagers à bord du complexe orbital.

Il s’ajoute en effet à l’équipage du Soyouz MS-21 (Oleg Artemiev, Denis Matveïev et Sergueï Korsakov), arrivé le 18 septembre dernier, et à celui de la mission Crew 4 / Minerva (Kjell Lindgren, Bob Hines, Samantha Cristoforetti et Jessica Watkins), lancé le 27 avril.