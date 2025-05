Une fusée lunaire se dresse à Baïkonour

Fondation il y a 70 ans

Le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, et la ville voisine du même nom, ont officiellement été fondés par les Soviétiques le 2 juin 1955 – même si la ville n’est appelée Baïkonour que depuis 1995, après Tioura-Tam et Leninsk.

L’endroit se situe le long de la voie ferrée Moscou-Tachkent et sur la rive droite du fleuve Syr-Daria, à 200 kilomètres à l'est de la mer d'Aral.

Il s'agit d'une zone relativement basse en latitude (45,6° de latitude nord) et désertique, permettant des essais de missiles balistiques et de lanceurs sans risque pour les populations… et à l’abri des regards.

Voir l’article consacré au cosmodrome de l’historien Philippe Varnoteaux, publié sur notre site en mai 2017 à l’occasion du soixantième anniversaire du premier essai du lanceur R-7.

Hommage à un programme maudit

Dans la perspective des célébrations du soixante-dixième anniversaire de la fondation du cosmodrome et de la ville de Baïkonour, une maquette de 22 mètres de haut du lanceur lunaire soviétique N-1 (qui mesurait en réalité 105 mètres) a été érigée le 13 mai au sein du parc Georgy Shubnikov, le bâtisseur de Baïkonour.

La maquette a été réalisée par le centre de recherche et de production spatiale d’Etat GKNPZ Khrounitchev.

Pour mémoire, le lanceur N-1 a été (secrètement) testé à quatre reprises depuis Baïkonour entre février 1969 et novembre 1972, sans jamais connaître le succès.