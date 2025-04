Une compagnie de location d'hélicoptères de New York interdite d'exercer ses activités

Ordonnance d'urgence pour les Bell 206

La FAA a émis une ordonnance d'urgence interdisant l'accès au sol aux opérateurs de l'hélicoptère Bell 206 qui s'est écrasé dans le fleuve Hudson, à la périphérie de New York, tuant les six personnes qui se trouvaient à bord. L'accident s'est produit au cours de l'après-midi du jeudi 10 avril, lorsqu'un Bell 206L-4 Long Ranger, immatriculé N216MH, a décollé pour un vol touristique avec un pilote et cinq passagers.L'hélicoptère a décollé d'un héliport de Manhattan et a fait le tour de la Statue de la Liberté avant de poursuivre sa route vers le nord, le long de l'Hudson. Il s'est écrasé environ 16 minutes après le décollage. L'hélicoptère était exploité par la société New York Helicopter Inc. qui, en vertu de la réglementation Part 135, propose des excursions aériennes dans les régions de New York et du New Jersey.

La compagnie sous l'oeil de la FAA

"La FAA prend cette mesure en partie parce que le directeur des opérations de la compagnie a été licencié après avoir volontairement interrompu les vols", mentionne le communiqué de presse du régulateur américain. "L'agence a également entamé un examen approfondi des activités de la compagnie. Cet examen, connu sous le nom de « Certificate Holder Evaluation Program » (CHEP), permet de déterminer si un exploitant se conforme à la réglementation applicable et gère efficacement la sécurité, et d'identifier les dangers et les risques afin que la FAA et l'exploitant puissent les atténuer", peut-on également lire.

NY Helicopters clouée au sol jusqu'à la fin de l'enquête

Après l'accident, le directeur des opérations a notifié à la FAA que NY Helicopters cesserait ses activités jusqu'à la fin de l'enquête (réalisée par le BEA américain, soit le NTSB) mais le directeur des opérations a été intentionnellement licencié 16 minutes après avoir pris cette décision de sécurité. NY Helicopter n'a actuellement pas de personne qualifiée pour occuper le poste de directeur des opérations. En raison de la proximité de l'accident et du licenciement intentionnel du directeur des opérations, qui a pour conséquence l'absence d'un nombre suffisant de cadres et de techniciens qualifiés pour garantir la sécurité des opérations, la poursuite des activités de NY Helicopter présente un risque inacceptable pour la sécurité du commerce aérien.

Le NTSB a récupéré les éléments de l'épave

En attendant, les éléments clés de l'hélicoptère ont été récupérés lundi, ce qui a grandement contribué à l'enquête du National Transportation Safety Board sur cet accident mortel. Des plongeurs de la police de New York ont travaillé avec le Corps des ingénieurs de l'armée américaine et le Bureau de gestion des urgences de Jersey City pour trouver, récupérer et sécuriser le système de rotor principal de l'hélicoptère, y compris le boîtier de transmission principal. Ils ont également récupéré le système de rotor de queue. Les éléments de preuve seront emmenés dans un lieu sûr pour un examen approfondi.