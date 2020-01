Une commande pour 50 C-130J

Le 13 janvier, Lockheed Martin a annoncé la finalisation du contrat Multiyear III, passé avec le gouvernement américain. Cet accord prévoit ainsi que l'industriel américain fournisse 50 C-130J pour un montant global de 3 Md$. 24 appareils iront à l'US Air Force, 20 au Corps de Marine et les six restants, sujets à une option, pourront venir équiper les gardes-côtes.

Le département à la défense a passé commande pour la première tranche de ce contrat, portant sur 21 C-130J, et représentant un montant de 1,5 Md$. In fine, les 50 appareils devraient être livrés aux forces américaines entre 2021 et 2025. Un contrat de taille donc pour l'industriel, qui voit dans le marché américain des débouchés commerciaux considérables. En effet, en raison de la taille de la défense américaine, le marché intérieur représente une part importante des ventes des industriels.