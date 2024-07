Une coiffe Electron sur mesure

Electron, cinquantième !

« Owl For One, One For Owl! » (La chouette pour tous, tous pour la chouette !), la nouvelle mission du micro-lanceur Electron de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab (la cinquantième orbitale depuis mai 2017 et la neuvième cette année), doit décoller le 30 juillet à 16 h 15 UTC depuis la presqu’île de Mahia, dans le nord-est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Le lancement interviendra un peu plus d’un mois après le début du déploiement sur orbite basse de la constellation française Kineis dédiée à l’internet des objets (IoT).

Une nouvelle mission pour l’observation de la Terre

Il s’agira de déployer sur orbite héliosynchrone le micro-satellite d’observation de la Terre StriX 2 de la startup japonaise Synspective, créée en 2018.

Ce satellite affiche une masse d’environ 100 kg au décollage et fonctionne en bande X.

Il dispose d’une antenne de 5 mètres de long et d’un radar à synthèse d’ouverture SAR (Synthetic Aperture Radar).

Ce dernier lui permet d’effectuer ses relevés malgré la couverture nuageuse, de jour comme de nuit – d’où la référence à la chouette, capable de voir la nuit.

StriX 2 fait partie d’une constellation de 25 satellites, dont 16 exemplaires doivent être lancés par Rocket Lab.

Quatre satellites StriX (dont deux prototypes de 150 kg) ont déjà été déployés depuis décembre 2020.

Leur résolution au sol est de 1 à 3 mètres, avec une largeur de fauchée de 10 à 30 kilomètres.

Ils ont été développés avec le concours de l'Université de Tokyo, de l'Institut de technologie de Tokyo et de l'Agence spatiale japonaise (Jaxa).

La constellation reprend le nom scientifique de la chouette de l’oural, Strix Uralensis.

À l’abri du Soleil

À mi-mission, le troisième étage optionnel Kick Stage effectuera une manœuvre pour protéger le satellite du Soleil et réduire son exposition aux radiations.

Cette particularité explique également la référence à la chouette, qui peut aussi regarder l’astre du jour en face sans être gênée.

Une chouette coiffe

Sur cette photographie prise en salle blanche chez Rocket Lab, la coiffe du lanceur apparaît avec plusieurs excroissances, qui permettent de parfaitement loger le satellite de Synspective.

Ainsi, même la forme de la coiffe évoque celle d’une chouette (évidemment présente sur le joli logo de la mission – avec les aigrettes d’un hibou)…