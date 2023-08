Une coentreprise américano-européenne pour la station privée Starlab

Un successeur commercial à l’ISS

La Station spatiale internationale est aujourd’hui entrée dans sa dernière phase d’exploitation, avec des accords internationaux qui courent jusqu’en 2028-2030.

Dans la perspective de remplacer le complexe orbital dans le cadre d’un partenariat public-privé, la Nasa a lancé différents programmes, le dernier en date étant appelé CLD (Commercial Low Earth-orbit Destinations – Destinations commerciales sur orbite terrestre basse).

Depuis décembre 2021, il met sur la table pas moins de 415,6 M$ afin de soutenir trois projets de stations commerciales proposées par des sociétés américaines privées : l’Orbital Reef de Blue Origin (130 M$), le Starlab de Voyager Space (160 M$), et une station sans nom de Northrop Grumman (125,6 M$).

L’objectif est d'économiser 1,3 Md$ par an à partir de 2031, et jusqu'à 1,8 Md$ par an après 2033.

Unir les intérêts américains et européens

La station Starlab de Voyager Space, qui doit lancée d’un bloc en 2028, est prévue pour accueillir quatre personnes.

L’objectif de fournir 100 % de la capacité de charge utile actuelle de l’ISS, et la possibilité de mener des centaines d'expériences et de recherches techniques par an.

Au départ, Lockheed Martin était partenaire du projet, et Airbus Defence and Space s’y est associé en janvier dernier.

Le 2 août, Voyager Space et Airbus ont annoncé la création d'une coentreprise (à dominante américaine) pour la construction et l'exploitation de la station Starlab : Starlab Space LLC – exit Lockheed Martin, donc.

En plus de l’entité américaine, la coentreprise aura une entité européenne de l’entreprise commune afin de servir directement l’Agence spatiale européenne et les agences spatiales de ses Etats membres.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les différents projets de stations spatiales privées actuellement en lice, découvrez notre dossier paru dans le n°2840 d’Air & Cosmos, spécial été, disponible en kiosque du 27 juillet au 6 septembre ou en version numérique.