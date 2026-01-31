Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien
Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien
© Varda Space Industries
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 31 janvier 2026 à 07:00

147 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Voici notre 350e sélection depuis octobre 2017 : le 29 janvier, la startup américaine Varda Space a récupéré sa cinquième capsule spatiale.

Une plateforme 100 % Varda

Fondée en 2021 à El Segundo en Californie, la startup Varda Space Industries développe des capsules commerciales récupérables, qui permettent le traitement en micropesanteur de produits pharmaceutiques et ce, durant plusieurs mois.

La cinquième « usine orbitale » lancée depuis juin 2023, baptisée W-5, est la première construite entièrement par Varda.

Elle a été placée sur orbite héliosynchrone le 28 novembre dernier à l’occasion de la mission partagée Transporter 15 de SpaceX, avec une charge utile de l'US Navy.

Il semble que cette dernière semble était essentiellement dédiée à la collecte de données lors du retour atmosphérique de la capsule.

Un retour qui s’est effectué comme prévu le 29 janvier, après neuf semaines de mission, la capsule atterrissant sans encombre sous parachute sur le site d’essais de Koonibba (Koonibba Test Range) dans le canton du même nom, à l'extrême ouest de l'Australie du Sud.

Mots clés

varda space industries capsules récupérables Photo de la semaine


Lire aussi

L’armée allemande commande un véhicule hypersonique
Défense

L’armée allemande commande un véhicule hypersonique

L’Allemagne va acquérir un véhicule hypersonique réutilisable. Le contrat a été signé avec la société Polaris Spaceplane ...

Commentaires
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux
31/01/2026 07:00
147 mots

Espace

Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Voici notre 350e sélection depuis octobre 2017 : le 29 janvier, la startup américaine Varda Space a récupéré sa cinquième capsule spatiale.

Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien
Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien

Une plateforme 100 % Varda

Fondée en 2021 à El Segundo en Californie, la startup Varda Space Industries développe des capsules commerciales récupérables, qui permettent le traitement en micropesanteur de produits pharmaceutiques et ce, durant plusieurs mois.

La cinquième « usine orbitale » lancée depuis juin 2023, baptisée W-5, est la première construite entièrement par Varda.

Elle a été placée sur orbite héliosynchrone le 28 novembre dernier à l’occasion de la mission partagée Transporter 15 de SpaceX, avec une charge utile de l'US Navy.

Il semble que cette dernière semble était essentiellement dédiée à la collecte de données lors du retour atmosphérique de la capsule.

Un retour qui s’est effectué comme prévu le 29 janvier, après neuf semaines de mission, la capsule atterrissant sans encombre sous parachute sur le site d’essais de Koonibba (Koonibba Test Range) dans le canton du même nom, à l'extrême ouest de l'Australie du Sud.

Mots clés

varda space industries capsules récupérables Photo de la semaine

Lire aussi

L’armée allemande commande un véhicule hypersonique
Défense

L’armée allemande commande un véhicule hypersonique

L’Allemagne va acquérir un véhicule hypersonique réutilisable. Le contrat a été signé avec la société Polaris Spaceplanes le 27 janvier. Premier vol prévu fin 2027. C’est un contrat majeur en Europe dans le domaine de l’hypersonique.
Commentaires