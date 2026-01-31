Une capsule récupérable telle une étoile filante dans le ciel australien

Une plateforme 100 % Varda

Fondée en 2021 à El Segundo en Californie, la startup Varda Space Industries développe des capsules commerciales récupérables, qui permettent le traitement en micropesanteur de produits pharmaceutiques et ce, durant plusieurs mois.

La cinquième « usine orbitale » lancée depuis juin 2023, baptisée W-5, est la première construite entièrement par Varda.

Elle a été placée sur orbite héliosynchrone le 28 novembre dernier à l’occasion de la mission partagée Transporter 15 de SpaceX, avec une charge utile de l'US Navy.

Il semble que cette dernière semble était essentiellement dédiée à la collecte de données lors du retour atmosphérique de la capsule.

Un retour qui s’est effectué comme prévu le 29 janvier, après neuf semaines de mission, la capsule atterrissant sans encombre sous parachute sur le site d’essais de Koonibba (Koonibba Test Range) dans le canton du même nom, à l'extrême ouest de l'Australie du Sud.