Des livraisons accrues d'avions à pistons, de jets d'affaires et d'hélicoptères à pistons

La General Aviation Manufacturers Association (GAMA) a publié le rapport sur les livraisons des aéronefs de l'aviation générale pour le deuxième trimestre 2024. Les résultats de l'industrie de la construction d'aéronefs de l'aviation générale pour les six premiers mois de 2024, par rapport à la même période en 2023, montrent une augmentation des livraisons dans les segments des avions à pistons, des jets d'affaires et des hélicoptères à pistons, ainsi qu'une augmentation de la valeur globale des livraisons d'aéronefs.



Des contraintes aggravées... Par la FAA

« Tout au long du premier semestre 2024, nous continuons de constater une demande robuste pour de nouveaux avions, comme l'indiquent les impressionnants carnets de commandes et les plans d'expansion des installations de bon nombre de nos OEM (fabricant d'équipement d'origine). Nos contraintes restent les problèmes permanents de recapitalisation de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre, qui sont régulièrement aggravés par des délais inacceptables en termes de réactivité et d'absence de prise de décision par les spécialistes de la FAA sur des sujets tels que les documents de travail, les plans de certification et la correspondance régulière », a déclaré Pete Bunce, président et chef de la direction de la GAMA.

.

Les régulateurs [doivent] améliorer l'efficacité des processus de certification

« Notre secteur est l'incubateur de technologies visant à améliorer la sécurité et la durabilité de l'aviation, qui servent à leur tour de catalyseur pour la croissance économique et l'emploi exemplaire pour des millions de personnes dans le monde. Il est essentiel que nos régulateurs continuent à améliorer l'efficacité et l'efficience des processus de certification et de validation, qu'ils appliquent de manière appropriée le continuum de sécurité à l'ensemble des produits de l'aviation générale et qu'ils répondent aux demandeurs dans les délais impartis. Pour préserver la vitalité de notre industrie et faciliter toutes les grandes innovations en cours, il est impératif que nous relevions ces défis permanents », ajoute Pete Bunce.



Les jets d'affaires et avions à pistons tirent les livraisons

Les livraisons d'avions jusqu'au deuxième trimestre 2024, par rapport à la même période en 2023, ont vu les avions à pistons augmenter de 7,3 % avec 761 unités, les turbopropulseurs diminuer de 3,4 % avec 280 unités, et les jets d'affaires augmenter de 8,8 % pour atteindre 322 unités. La valeur des livraisons d'avions jusqu'au deuxième trimestre 2024 était de 11,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2 %. Les livraisons d'hélicoptères jusqu'au deuxième trimestre 2024, par rapport à la même période en 2023, ont vu les livraisons d'hélicoptères à piston augmenter de 2,7% avec 115 unités, et les livraisons d'hélicoptères à turbine diminuer de 7,7% avec 313 unités. La valeur des livraisons d'hélicoptères était de 1,7 milliard de dollars.