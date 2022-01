Une aide d'Etat supplémentaire de 20 M€ à Air Austral

L'avenir d'Air Austral s'éclaircit un peu. La Commission européenne a en effet donné le mardi 18 janvier son aval à une aide d'un montant de 20 millions d'euros, sous forme d'un prêt garanti par l'Etat, qui avait été initialement annoncée en août 2021. Cette aide vient en complément du prêt d'actionnaires de 25 millions d'euros venue de la région Réunion, que les élus du conseil régional avaient déjà voté et qui avaient le 22 novembre dernier voté une résolution "d'urgence" pour appeler l'Etat à l'aide pour soutenir Air Austral.

Déjà 180 millions d'euros d'aides versés

Ces deux aides viennent s'ajouter aux déjà nombreuses aides et financement publics dont Air Austral a déjà bénéficié depuis deux ans pour faire face à la crise du transport aérien international liée à la pandémie du Covid-19. La compagnie réunionnaise a ainsi reçu 120 millions d'euros en 2019 et 60 millions d'euros en 2020, sous forme de prêts garantis par l'Etat, de prêt d'actionnaires octroyé par la Région ou d'aide directe.

Un rapprochement avec Corsair toujours d'actualité ?

Les fonds débloqués devraient permettre de mettre en place un plan de restructuration qui devrait être finalisé dans les six mois à venir. Depuis des mois, notamment depuis la mi-novembre, un rapprochement voire une fusion entre Corsair et Air Austral est régulièrement évoqué. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a évoqué ce rapprochement comme étant une "option" sur laquelle il fallait travailler. Pour l'instant, les syndicats d'Air Austral et la président de la région Réunion s'y sont opposés, craignant qu'Air Austral soit pénalisée si la fusion est opérée. Mais cette possibilité devrait vraisemblablement être remise en avant dans le cadre du plan de restructuration.