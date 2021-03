Un UCAV supersonique singapourien ?

Furtif et supersonique ?

La société Singapourienne Kelley Aerospace, a officiellement lancé la semaine dernière un concept d'UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) supersonique. Dénommé Arrow (flèche), il disposerait d’une capacité supersonique pour l'instant inédite sur les UCAV. Cet aéronef furtif construit en fibre de carbone disposera d’une signature radar et infrarouge très limitée, pour compliquer sa future détection. Une reproduction à l’échelle ¼ sera testée durant le prochain semestre afin de valider ses avancées technologiques.

Multi-tout

Selon les données constructeurs, il disposerait d’une vitesse de Mach 2,1, d’un poids maximum au décollage de 16 800 kilos, et d’un rayon d’action de 4800 kilomètres. Il dispose aussi d’une baie interne dont les capacités d’emports n’ont pas été révélées. Multi-missions, il pourrait mener des opérations de reconnaissance et d’ « Air Interdiction » en appui des aéronefs pilotés. Il serait également possible de lui ajouter une capacité de brouillage offensif.

Mythe et réalité

Il serait également contrôlable en vol depuis un avion piloté ou au sol selon les besoins. Une capacité de vol en essaim est également prévue. La société Kelley aurait déjà reçu plus de 100 pré-commandes pour son appareil, même s'il n'a pas encore volé ... Son coût unitaire serait compris entre 5,5 et 13 millions d’euros selon les options. Cette ETI spécialisée dans les aménagements intérieurs en fibre de carbone, a déjà réalisé une campagne analogue fin décembre en révélant un projet de business jet supersonique. Mais au regard des capacités financières de cette entreprise, de son manque d'expérience complet sur des systèmes d'armes aussi complexes, et des promesses affichées qui la décrédibilisent, il est probable qu'elle n'a pu au mieux réaliser qu'une maquette de salon.