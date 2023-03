Un terminal de Thales Alenia Space pour localiser les signaux de détresse au Viêt Nam

Détection immédiate dans un rayon de 2 500 km

Vinamarine, l’administration maritime du Viêt Nam, a retenu Thales Alenia Space, aux côtés des entreprises vietnamiennes MKE et Viettel (premier opérateur de télécommunications du pays), pour fournir une solution de connexion au service de Recherche & Sauvetage mondial Meosar (MEdium Orbit Search And Rescue) du réseau satellite Cospas-Sarsat.

L’enjeu est de détecter et de localiser instantanément tout signal de détresse émis par une balise Cospas-Sarsat, que ce soit sur terre, en mer et dans les airs, dans un rayon de 2 500 km autour de la ville de Haiphong, qui abrite le plus grand port du nord du pays.

Cette localisation est principalement assurée grâce au système européen Galileo de positionnement par satellite.

Trente satellites en même temps

La solution Meolut Next proposée par Thales Alenia Space a déjà été sélectionnée par les principaux utilisateurs du réseau Cospas-Sarsat (Etats-Unis, Canada, France et Union européenne), mais aussi par le Togo et récemment la Thaïlande.

Développée à Toulouse, elle repose sur une antenne active compacte (moins de 6 mètres carrés), capable de détecter et localiser les signaux de détresse de trente satellites en même temps, émis à plus de 5 000 kilomètres de distance.

Les systèmes Meolut classiques (Medium Earth Orbit Local User Terminals - Terminaux locaux pour charges utiles sur orbite terrestre moyenne) sont équipés chacun de six grandes antennes paraboliques, qui sont déployées sur une surface de la taille d’un terrain de football ; elles ne peuvent recevoir simultanément les signaux que de six satellites (un par antenne).

Le taux de détection des balises de détresse se retrouve ainsi fortement amélioré et la zone de couverture est élargie, tandis que les coûts d’entretien du matériel sont minimes, l’antenne Meolut Next étant dépourvue de tout composant mécanique.

Sauvetage durant la Golden Globe Race

Ainsi, l’an dernier, une antenne Meolut Next a capté la balise de détresse du skipper finlandais Tapio Lehtinen, qui participait à la Golden Globe Race, une course à la voile autour du monde en solitaire démarrée le 4 septembre aux Sables-d'Olonne, en Vendée.

Le 18 novembre, alors qu’il se trouvait à 2 000 km au sud-ouest de l’île de La Réunion dans l’océan Indien, soit largement hors de portée de la radio VHF et des autres moyens de communication, son navire a sombré.

Le navigateur a juste eu le temps d’enfiler sa combinaison de survie, de sauter dans son radeau de sauvetage, et d’activer sa balise de détresse.

Sa position a alors été déterminée en seulement 4 minutes, et les secours aussitôt ont pu être envoyés à sa rencontre.