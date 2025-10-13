Un tandem de femmes de pouvoir à la tête du ministère des Armées

Catherine Vautrin, avec Alice Rufo en ministre déléguée...

A Balard, c'est une journée comme les autres. Le chef d'état-major des armées est arrivé à l'heure pile pour son briefing du matin, protégé par le GIGN. Les employés se pressent par petits paquets sous l’œil des gendarmes en charge de la protection défense. A quelques stations de métro de la ligne 8 de là, à l'hôtel de Brienne, Catherine Vautrin va prendre son poste ce matin, avec Alice Rufo en ministre déléguée. Donc capable d'embrasser tout ce dont la ministre ne voudra pas, d'être une ministre bis sur les gros dossiers. Anciens combattants, économie de guerre avec une attention soutenue aux PME et ETI, réformes structurelles de fond, mais aussi dialogue international, l'énarque Alice Rufo connaît bien le Landerneau, comme les ressortissants du ministère vont vite s'en rendre compte.

...Après la brève Sylvie Goulard et Florence Parly l'efficace

Elle pourra aussi guider sa ministre Catherine Vautrin, un pure politique (ex LR) pêchée par Sébastien Lecornu pour les cases cochées : c'est une femme, c'est une ex-LR et elle installée dans le Landerneau, comme élue locale et ministre. Pour la troisième fois, Emmanuel Macron a donc choisi une femme -après la brève Sylvie Goulard et Florence Parly l'efficace-. Et en plus deux : un tandem à la hauteur des dossiers à bûcher très vite, du budget 2026 -et de la fin de gestion 2025- aux réformes de structures, avec un crédo du Premier ministre Lecornu qui tance en fait virtuellement l'ancien ministre des armées Sébastien Lecornu (c'est bien le même...) : optimiser l'existant, avec un gisement d'économies possibles, pour les reporter dans les dépenses vraiment opérationnelles.

Consommables non stratégiques et assurance

On en trouve dans la communication, le recrutement, les achats de consommables non stratégiques. Avec une gabegie permanente : on imprime encore des dossiers de presse en 2025, mais aussi des bilans d'activité, le zéro papier reste à faire au minarm... Le même qui s'acharne à encore imprimer des magazines de communication. A l'heure où tout irait plus vite et pour moins cher sur internet. Il sera dès lors inutile d'aller presser les fournisseurs (une pratique étonnante) et assureurs. Le minarm paie aussi (et c'est vrai pour les Français qui paient des impôts) pour des imprudents risque-tout qui veulent tester leurs limites, en montagne, à la mer (cela vaut aussi pour les usagers professionnels de la mer, ils ont les moyens de s'assurer)... Demain, pour être sauvé, il faudrait en fait imposer une assurance préalable aux Français, aux étrangers qui fréquentent nos eaux et nos montagnes (il faudra évidemment communiquer de façon dépassionnée sur le sujet) dès qu'on a des pratiques qui sortent de l'ordinaire. Sinon on pourra aussi payer le prix réel du sauvetage, si on a beaucoup d'argent à y consacrer. Les assureurs seront ravis, et vraiment, il y a aura beaucoup moins d'inconscients à sauver. Sauver des vies humaines, pas de problème, mais avec une assurance préalable. Les aéronefs de sauvetage sont avant tout des aéronefs de missions (opérations spéciales pour le Caracal).

Avoir introduit l'efficience au minarm

De même, les consignes données en juillet par le minarm pour réduire les frais de réception et de bouche ont effectivement été suivis d'effet, mais le minarm peut encore bien mieux faire. Arrêter de fournir à ses officiers généraux des maisons (locaux et effectifs de service et de protection) comme une norme allant forcément avec les étoiles. Certains postes sont aussi des emplois étonnants, ou avec une fictivité du titulaire. Bref, au titre des économies, Catherine Vautrin et Alice Ruffo peuvent entrer dans l'histoire comme les premières ministres à avoir introduit l'efficience au minarm. Leur contrôle général et leurs inspections ont plein d'idées sur tous ces sujets, reste juste à leur demander les dossiers. Et à ensuite communiquer les résultats aux Français, et aux contribuables.