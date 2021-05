Un étage de fusée chinoise dans le ciel de Toulouse

Sous haute surveillance

Huit jours après la mise sur orbite basse du module Tianhe, le premier élément de la future grande station chinoise CSS, l’étage supérieur du lanceur Longue Marche 5B (2021-035B) utilisé n’est toujours pas retombé sur Terre, évoluant sur une orbite de 156 x 267 km, inclinée de de 41,5° –soit une baisse d’environ 60 km de son altitude moyenne en une semaine.

L’objet mesure plus de 33 mètres de long pour un diamètre de 5 mètres, et pèse plus de 21 tonnes à vide.

Depuis un jardin toulousain

L’étage 2021-035B est évidemment suivi de près par les différents réseaux de surveillance spatiale à travers le monde, mais également « traqué » par la communauté des astrophotographes amateurs.

Parmi eux, le spécialiste du suivi de satellites artificiels Alain Grycan a réalisé, à l’aide d’un télescope C8 ce passage au-dessus de Toulouse, le 4 mai à 6h05 (heure locale).

L’étage se situait décrivait alors une orbite de 165 x 326 km.

L’astrophotographe, qui nous avait déjà offert en mars 2018 un passage du module-laboratoire Tiangong 1 au-dessus de la capitale occitane, explique sur son compte Twitter que l'objet 2021-035B se trouve en rotation rapide, et flashe toutes les 2,3 secondes avec une magnitude -2.

Risques minimes

Les estimations au 7 mai convergeaient vers une rentrée dans l'atmosphère le lendemain à 23h13 UTC, à la latitude 38,1° et à la longitude 62,5°.

Mais, du fait de la grande fenêtre d’incertitude (plus ou moins 9 heures), ces calculs devaient continuer de varier considérablement.

Devant le mutisme des autorités chinoises, mais surtout le traitement dramatique de l’information par certains médias, Space-Track, site de référence pour le suivi des satellites, a calculé qu'il y avait une chance sur 196,9 millions (soit 0,000000005 %) que l’étage retombe à moins de 800 mètres de n'importe quel endroit sur la Terre.

« Gardez votre calme et continuez votre route », recommandent les prévisionnistes sur Twitter.