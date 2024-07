Un SSJ100 s'écrase près de Moscou

Un SSJ100 victime d'un accident

Le 12 juillet 2024, un Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) s'est écrasé près de Moscou lors d'un vol d'essai après une révision programmée. L'avion appartenant à Gazprom Avia s'est envolé après une révision à l'usine de Lukhovitsy en direction de l'aéroport de Vnukovo, mais s'est écrasé dans le district urbain de Kolomna, près de Moscou. Le lieu exact de l'accident est une zone forestière près du village de Bolshoye Karasevo. Les trois membres d'équipage qui se trouvaient à bord sont décédés. Ce SSJ venait juste de sortir de maintenance, dans le cadre de réparations programmées et à la suite de quoi un vol d'essai a été effectué. Les pilotes tués travaillaient pour la Sukhoi Civil Aircraft étaient à bord de l'avion. L'avion a décollé de l'aéroport de Joukovsky pour des essais en vol.

Confusion

Ce même jour, un SSJ New, qui effectuait un vol d'essai planifié, a atterri avec succès à Ramenskoye, entraînant une confusion quand à l'appareil concerné. Il s'agissait du SSJ New portant le numéro 97001 qui effectuait de son côté un vol d'essai lié au programme de certification de l'appareil. L'avion a atterri sur la piste d'atterrissage de Ramenskoye sans incident. Plus tôt dans la journée du 12 juillet, qu'un avion Sukhoi Superjet 100 qui effectuait un vol d'essai après des réparations s'est écrasé dans la région de Moscou, tuant trois membres d'équipage. Simultanément, un SSJ New similaire, portant le numéro de queue 97001, a décollé de Joukovsky... Sans aucun rapport avec le SSJ "classique". Le Superjet New est une version modernisée du Superjet 100, dont le maximum de pièces importées a été remplacé par des pièces produites localement.

Les enregistreurs de vol retrouvés

Les enregistreurs de vol de l'avion SSJ 100 ont depuis été retrouvés, a déclaré le directeur de l'Agence fédérale du transport aérien, Dmitry Yadrov. Une enquête est actuellement en cours avec les forces de l'ordre et une commission créée par le Comité interétatique de l'aviation (IAC). En outre, il a déclaré à la chaîne de télévision Rossiya-24 que l'avion volait conformément au plan de vol (qui doit être soumis aux autorités de contrôle du trafic aérien et coordonné par elles).