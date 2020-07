Un sixième robot mobile en route vers Mars

Lancement parfait

« On dirait que c’est une bonne journée pour aller vers une autre planète », écrivait sur Twitter Tory Bruno, président d’United Launch Alliance, quatre heures avant le lancement ce 30 juillet de la mission Mars 2020 de la Nasa à destination de la planète Mars.

En effet, les prévisions météo sur la Floride se montraient alors particulièrement favorables, avec 80 % de chances de pouvoir décoller, et le décollage est intervenu sous un ciel parfaitement dégagé, à 11 h 50 UTC, depuis la base militaire de Cape Canaveral, à l’aide d’un lanceur Atlas 5 (541).

Direction la planète Mars, et en particulier le cratère Jezero, qui a abrité jadis un lac permanent et sur lequel le robot mobile Perseverance et le petit drone Ingenuity devraient se poser le 18 février prochain.

Objectif : déceler d’éventuelles traces de vie primitive et collecter des échantillons dans des tubes hermétiques, en vue d’une future mission de rapatriement Mars Sample Return, à l’horizon 2030.

La France à bord

Comme pour le robot Curiosity (équipé de l’instrument ChemCam qui explore le cratère Gale depuis août 2013), la France est associée à la mission Mars 2020, pour laquelle elle a construit la caméra laser SuperCam qui aidera à sélectionner des échantillons.

Le corps de l’instrument (Body-Unit) a été développé par le Laboratoire national de Los Alamos (LANL), tandis que son bras (Mast-Unit) a été fourni par le Cnes, des laboratoires du CNRS (Irap, Lab, Latmos, OMP et Lesia), et Isae-Supaéro, avec une contribution de l’Université de Valladolid, en Espagne

Et d’une qui font trois

Après la sonde émirienne Al-Amal (lancée le 19 juillet) et la mission chinoise Tianwen (lancée le 23 juillet), Mars 2020 marque le troisième et dernier départ vers Mars en 2020, à deux semaines de la fin de la fenêtre de tir.

L’Europe, faute d’avoir réussi à terminer à temps les préparatifs de la seconde mission ExoMars, devra encore patienter 26 mois.

Perseverance est le sixième robot mobile envoyé vers Mars depuis décembre 1996.

C’est également la 47e mission tentée vers la planète rouge depuis octobre 1960.

Rendez-vous en février 2021 !