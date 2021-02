Un simulateur pour préparer les missions lunaires à Houston

Objectif Lune

En attendant que l’administration Biden expose ses ambitions spatiales et confirme ou redéfinisse le calendrier du programme lunaire Artemis, les préparatifs se poursuivent à la Nasa, et en particulier au centre spatial Johnson de la Nasa (JSC), le mythique lieu d’entraînement des astronautes basé à Houston, au Texas – où se préparent par ailleurs le Français Thomas Pesquet et l’Allemand Matthias Maurer pour les missions Alpha et Cosmic Kiss à bord de la Station spatiale internationale.

Ainsi, un simulateur de vol du futur vaisseau lunaire Orion a été installé au JSC le 19 décembre dernier.

L’équipement est ici inspecté peu de temps après son arrivée par les astronautes américains Stephanie Wilson, Jonny Kim et Randy Bresnik (de gauche à droite).

La dernière mise à jour du calendrier de la Nasa (avant le test « Green Run » du 16 janvier, interrompu prématurément) prévoyait un premier vol automatique du vaisseau Orion en novembre prochain (mission Artemis 1).

Le premier vol habité autour de la Lune était ensuite attendu en août 2023 (Artemis 2), puis le premier débarquement sur la Lune en 2024 (Artemis 3), avec un équipage mixte.

Les trois missions Artemis suivantes (4 à 6) viennent de donner lieu à une nouvelle commande de modules de services européens ESM, passée entre l’Agence spatiale européenne et Airbus, avec Thales Alenia Space en premier sous-traitant.

Classe Artemis

Stephanie Wilson et Jonny Kim sont deux des dix-huit membres du groupe d’astronautes affectés au programme lunaire américain.

La classe Artemis a été présentée le 9 décembre 2019 à l’occasion du dernier Conseil national de l’espace présidé par le vice-président américain Mike Pence.

Y figurent : Joseph Acaba (sélection de 2004, 3 vols réalisés), Kayla Barron (2017), Raja Chari (2017), Matthew Dominick (2017), Victor Glover (2013, premier vol en cours), Warren Hoburg (2017), Jonny Kim (2017), Christina Koch (2013, 1 vol), Kjell Lindgren (2009, 1 vol), Nicole Mann (2013), Anne McClain (2013, 1 vol), Jessica Meir (2013, 1 vol), Jasmin Moghbeli (2017), Kate Rubins (2009, second vol en cours), Frank Rubio (2017), Scott Tingle (2009, 1 vol), Jessica Watkins (2017) et Stephanie Wilson (1996, 3 vols). La parité est parfaite.

Randy Bresnik est pour sa part l'assistant du chef du bureau des astronautes pour l'exploration.