Un septième lot de 60 satellites Starlink déployé par SpaceX

Quatrième vol pour le B1051

Avancée de deux jours par rapport au calendrier initial, afin notamment de profiter d’une météo plus clémente, la mission F84 du Falcon 9 de SpaceX a démarré le 22 avril à 19 h 30 UTC depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Le lanceur était équipé du premier étage B1051, qui effectuait pour l’occasion son quatrième vol, et a été de nouveau récupéré sur la barge Of Course I Still Love You, environ 8 minutes et 45 secondes après le décollage.

Les coiffes de protection des charges utiles étaient également réutilisées (pour la seconde fois), et devaient être récupérées en mer à l’issue du vol par les bateaux Ms. Chief et Ms. Tree (sans tenter de les capturer dans leurs filets).

La constellation continue de grandir

Pour la fois cinquième cette année (sur sept missions réalisées par SpaceX), l’objectif était de déployer une nouvelle grappe de soixante satellites de la constellation Starlink, soit 15,6 t au total de charge utile.

Leur déploiement s’est effectué au terme d’un vol d’un peu plus de 15 minutes, à 280 km d’altitude.

La constellation Starlink compte ainsi 420 satellites opérationnels sur orbite basse à ce jour.

Falcon 9 est devenu un vétéran

Après ce nouveau succès, l’entreprise d’Elon Musk affiche 84 lancements avec le Falcon 9, entré en service en juin 2010 : c’est désormais le lanceur américain disponible sur le marché le plus expérimenté, devant l’Atlas 5 d’United Launch Alliance, qui compte 83 missions depuis 2002.

Le prochain lancement du Falcon 9 est désormais attendu pour le début du mois de mai, avec un huitième lot de satellites Starlink à bord.