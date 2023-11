Un (second) sac à outils perdu hors de la Station spatiale internationale

Quand rien ne va…

Le 1er novembre, durant 6 heures et 42 minutes, les astronautes américaines Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont effectué une sortie en scaphandre dans le vide – la seconde depuis le début de l’Expedition 70 (commandée par l’astronaute danois Andreas Mogensen), et la 269e depuis le début de l’assemblage de la Station spatiale internationale, en décembre 1998.

C’était également la quatrième EVA 100 % féminine réalisée depuis celles de Christina Koch et Jessica Meir, en octobre 2019 et janvier 2020.

La principale tâche de cette US EVA 89 consistait à démonter une antenne pour la renvoyer sur Terre à bord du Dragon CRS 29, qui devait rejoindre l'ISS de façon imminente (il a été lancé de Floride le 10 novembre à 1 h 28 UTC, et est venu s’amarrer le lendemain à 10 h 07).

Malheureusement, des difficultés sur une opération préliminaire ont reporté la tâche principale à une sortie ultérieure.

Par ailleurs, un sac d’outils Crew Lock , qui contenait notamment un pistolet graisseur, a été perdu au cours de l’EVA, heureusement sans conséquence pour la suite des opérations, ni risque de collision pour la station...

Un débris visible aux jumelles (avec entraînement)

L’incident rappelle celui qui avait marqué la sortie hors de l’ISS effectuée le 18 novembre 2008 par l’astronaute américaine Heidemarie Stefanyshyn-Piper, lors de la mission STS-126 / Endeavour – un épisode à retrouver dans l’ouvrage Femmes de l’espace, qui sort prochainement chez Gingko éditeur, tout comme les EVA de Christina Koch et Jessica Meir.

Le nouveau sac à outil satellisé le 1er novembre a été catalogué sous les numéros 1998-067WC (Cospar) et 58229 (US Space Command).

Le débris évolue actuellement sur une orbite haute de 415 x 416 km, inclinée de 51,6°, et précède l’ISS avec deux à quatre minutes.

Sa magnitude serait de +8.

Ainsi, durant quelques semaines (le temps qu’il retombe et se désintègre dans l’atmosphère), les observateurs les plus affûtés devraient être capables de repérer et d’observer l’objet aux jumelles, lors de ses rapides passages dans le ciel nocturne ; à 28 000 km/h, le spectacle devrait durer moins de 10 secondes…