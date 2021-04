Un second prix pour la cabine du Dassault Falcon 6X

Red Dot un point rouge qui récompense la conception

Quelques jours après le premier vol du Dassault Falcon 6X, le nouveau biréacteur d'affaires a remporté le prestigieux Red Dot, soit un prix international pour sa conception de cabine haut de gamme. Dassault Aviation a ainsi rejoint Apple, Porsche, Audi et d’autres marques célèbres qui ont été reconnues par le très convoité prix Red Dot, qui récompense le travail pionnier dans la conception de produits.

Forme et fonction

En décernant le prix, le comité Red Dot a reconnu la combinaison exceptionnelle de forme et de fonction démontrée par la conception de la cabine du Falcon 6X. Le comité a déterminé que les conduites fluides de la cabine et l’ingénierie environnementale créent un environnement unique, sain et productif offrant un nouveau niveau de confort personnel et d’espace. Il a également été impressionné par les lignes épurées et modernes et l’aménagement de l’intérieur et les petites touches qui enchantent particulièrement les passagers d’avions d’affaires : commandes du bout des doigts faciles à utiliser, le hublot zénithal du 6X situé dans le galley et l'éclairage d’ambiance conçu pour soutenir les rythmes circadiens naturels. Le prix Red Dot est le deuxième prix de design que Dassault a reçu pour la cabine 6X. En Septembre 2020, le 6X a remporté l’International Yacht & Aviation Award .

Au rythme de l’entrée en service 2022

Pendant ce temps, le programme d’essais en vol Falcon 6X prend de l’ampleur à mesure que l’avion se dirige vers sa certification prévue en 2022. Depuis son premier vol, le 10 mars, le 6X a accumulé plus de 50 heures de vol dans les airs et a ouvert l’enveloppe de vol jusqu’à la vitesse maximale de fonctionnement de l’avion de 0,90 Mach. « Pendant son bref séjour dans les airs, l’avion a fait preuve d’une excellente maniabilité dans plusieurs scénarios de vol et a fait preuve d’une maturité inhabituelle dans la fonction des systèmes », a fait remarquer le pilote d’essai en vol Bruno Ferry. Un deuxième avion d’essai en vol se joindra au programme d’essais dans un mois, et un troisième, équipé d’un intérieur complet, avant l’été.

10 186 km d'autonomie

Le Falcon 6X a la plus grande section transversale de cabine dans l’aviation d’affaires, conférant un niveau de confort et de fonctionnalité inégalée par n’importe quel autre jet exécutif construit à cet effet. Avec une autonomie de 5 500 nautiques (soit 10 186 km), le 6X peut voyager sans escale de Los Angeles à Moscou ou de Londres à Hong Kong et, comme tous les Falcon, il est capable de voler sur de longues distances à partir de pistes courtes et limitées. L’avion est équipé de la dernière version du système numérique de commande de vol de Dassault, qui offre une sécurité et une précision de vol inégalées.