Un second essai du superlanceur de SpaceX très encourageant

Au pas de charge

Tout le monde garde en mémoire le premier essai en vol du mégalanceur de SpaceX, le 20 avril dernier : il s’était terminé par une retentissante explosion, non sans avoir ravagé une partie du pas de tir de la Starbase, le centre d’essais de l’opérateur californien implanté à Boca Chica, au sud du Texas.

Dès le lendemain, les bulldozers étaient au travail pour remblayer la zone.

Puis, dans un temps record, des « actions correctives » ont été apportées sur le lanceur et les procédures de lancement, comme demandé par la FAA (Federal Aviation Administration), tandis que le pas de tir était remis à neuf.

Alors que tout était prêt depuis plusieurs semaines à Starbase, l’autorisation officielle est tombée le 15 novembre.

Deux fois plus longtemps qu’en avril

La terre a donc de nouveau tremblé au sud du Texas le 18 novembre à 7 h 02, heure locale.

Le Super Heavy B9 a parfaitement allumé ses 33 moteurs Raptor, emportant le Starship S25 jusqu’à environ 73 km d’altitude.

La séparation est intervenue avec succès au bout de 2 minutes et 48 secondes, mais le Super Heavy a été détruit quelques secondes plus tard, l’extinction de ses moteurs et sa trajectoire ne se montrant pas nominales.

Le Starship a pour sa part continué sa mission, jusqu’à la huitième minute de vol, à 148 km d’altitude.

Le signal a alors été perdu, témoignant visiblement d’une destruction du vaisseau avant l’arrêt prévu de la propulsion.

Le verre à moitié plein

Si l’essai a tourné court, SpaceX peut y voir un succès partiel, puisque la séparation entre le Super Heavy et le Starship a pu cette fois avoir lieu.

Il reste aujourd’hui à dépouiller les télémesures et à comprendre pourquoi le Starship a été détruit.

Mais, au rythme où avance SpaceX et en étant optimistes, un troisième essai pourrait intervenir… dès le mois de janvier prochain…