Un rapport accablant pour Boeing et la FAA

Boeing et la FAA au pilori

Sans précédent. C’est ainsi que l’on pourrait définir le contenu du rapport de la commission des Transports du Congrès des Etats-Unis, qui cloue littéralement le constructeur aéronautique de Seattle au pilori, n’épargnant pas au passage la FAA, l’administration de l’aviation civile américaine. Ses conclusions mentionnent que « la conception et le développe- ment du 737 MAX par Boeing ont été entachés de défaillances techniques de conception, d’un manque de transparence avec les régulateurs et les clients, et d’efforts pour masquer des informations sur le fonctionnement de l’avion ».

600 000 pages

La commission des Transports, pour étayer son rapport préliminaire, a consulté pas moins de 600 000 pages de documents, provenant de chez Boeing, de la FAA, des compagnies aériennes. Elle a mené vingt entrevues officielles avec les employés actuels de Boeing et les représentants de la FAA et s’est entretenue avec un large éventail d’experts de l’aviation, d’ingénieurs, d’experts en développement de logiciels ainsi que d’anciens employés de la FAA et de Boeing.

5 thèmes centraux

L’enquête du comité a également bénéficié de renseignements fournis par de nombreux lanceurs d’alerte. Les conclusions préliminaires du comité identifient cinq thèmes centraux. Le premier de ces thèmes est celui des énormes pressions financières exercées sur Boeing et par la suite sur le programme 737 MAX pour concurrencer les A320neo d’Airbus...

