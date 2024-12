Un radar russe dernière génération capturé en parfait état par les rebelles en Syrie

Capture en Syrie

Depuis quelques jours, des groupes armés opposés au régime de Bachar al-Assad, président syrien, ont lancé des offensives contre les Forces armées syriennes. Ces attaques ont vu la capture de nombreux véhicules terrestres mais aussi hélicoptères de transports moyens et différents avions de combat. Leur état est toutefois très varié et il n'est pas sûr que la totalité de ces appareils pourront réellement être réutilisés par les rebelles. Toutefois, une nouvelle image disponible en sources ouvertes (OSINT) permet de confirmer la capture d'un radar Podlet-K1, avec son mât non déployé. Cette prise est très significative et probablement la prise dont la valeur technologique est la plus élevée depuis le début de ces offensives. L'unique image ne permet toutefois pas de confirmer la nationalité du radar : syrien au profit de systèmes antiaériens syriens/russes ou inversement, russe au profit de systèmes antiaériens syriens/russes ?

Un radar récent

Ce radar a été développé, produit en Russie et est entré en service à partir de 2018 au sein des Forces armées russes. Concrètement, il s'agit de trois antennes PESA, en bande S et fixées sur un mat, lui-même placé sur le châssis d'un camion tout-terrain KamAZ-6350 8x8. L'antenne principale (la plus haute) permet de détecter des cibles aériennes classiques ou encore des drones à des distances variant en fonction du mode de détection sélectionné par les opérateurs :

détection longue portée (300 kilomètres max, 10 kilomètres d'altitude)

détection haute altitude (200 kilomètres de portée max, 20 kilomètres d'altitude)

détection basse altitude (200 kilomètres de portée max, 10 kilomètres d'altitude)

détection de drones* (80 kilomètres max, 10 kilomètres d'altitude)

Une deuxième "antenne" se trouve à droite de l'antenne principale. Son rôle n'est pas exactement défini mais il semblerait qu'elle offre une certaine capacité de protection contre un éventuel brouillage. En dessous, se trouvent deux antennes secondaires, situées dos-à-dos. La plus grande est utilisée pour offrir une solution IFF aux standards russes, la plus petite, une solution IFF aux standards internationaux (SIF Mark XIII). La totalité des antennes tournent à 360° et le coût estimé de ce système serait d'environ 4,75 millions d'euros.