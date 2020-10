Un premier NH90 pour l'Ejercito del Aire

NHIndustries.

Airbus a annoncé le 14 octobre que NHIndustries avait remis à l'Armée de l'Air espagnole son premier NH90. Au total l'Ejercito del Aire sera doté de 12 hélicoptères, qui seront employés pour des missions de recherche et sauvetage et recherche et sauvetage au combat. Les NH90 viendront remplacer les AS332 Super Puma et seront basés à Cuatro Vientos. Outre l'Armée de l'Air, l'Armée de Terre et la Marine Nationale seront également dotées de NH90 puisque le pays a commandé 45 NH90. Les 13 en version tactique ont déjà été remis à l'Armée de Terre.



Forces spéciales.

Quelques jours plus tôt, le 12 octobre, Airbus annonçait cette fois avoir reçu une commande de la part du Ministère des Armées français pour le développement d'une nouvelle version du NH90 TTH (tactical troop helicopter) dédié aux forces spéciales. Dix appareils ont été commandés, à travers la DGA, avec un objectif de livraison pour début 2025.



Améliorations.

Avec cette nouvelle version, le but est de pousser les performances du NH90. Il emportera ainsi la boule électro-optique EuroFLIR de Safran. La suite avionique et le cockpit seront améliorés afin de permettre une meilleure exploitation des informations collectées en vol et d'aider à la prise de décision. La cabine sera également modernisée, notamment avec l'ajout de portes amovibles. De même « des points d'ancrage de corde supplémentaires montés au plafond » seront intégrés, détaille Airbus.