Un premier lancement cet été depuis SaxaVord Spaceport ?

Espoirs britanniques

Pour mémoire, depuis une dizaine d’années, les Britanniques fondent beaucoup d’espoirs dans le développement des lancements commerciaux de petits satellites et les vols suborbitaux.

Dans la perspective de générer un chiffre d’affaires de quelque 3,8 Md£, un concours avait été lancé en juillet 2014, à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, pour sélectionner un port spatial commercial national qui aurait démarré ses activités en 2018.

Huit sites étaient alors envisagés à travers le Royaume-Uni, dont six à l’ouest de l’Écosse : l'aéroport de Campbeltown, l'aéroport de Glasgow Prestwick, la caserne de Kinloss, la base aérienne de Lossiemouth, l'aéroport de Stornoway, la base aérienne de Leuchars, l'aéroport de Llanbedr (au Pays de Galles) et l'aéroport de Newquay Cornwall (en Cornouailles, au sud-ouest de l’Angleterre).

L’année suivante, cette liste avait été réduite à six sites, RAF Lossiemouth et Kinloss Barracks ayant été abandonnées pour des raisons de défense opérationnelle.

En 2016, RAF Leuchars de la RAF avait également été retirée des prétendants.

En mai 2016, le concours s'était terminé sans qu'aucune sélection finale n'ait été effectuée.

Du côté de Newquay

Mais le projet à Newquay s’est poursuivi, pour devenir en 2019 le Spaceport Cornouailles et obtenir trois ans plus tard sa licence de spatioport horizontal de la part de la CAA (Civil Aviation Authority), l’organisme public qui supervise et réglemente tous les aspects de l'aviation civile au Royaume-Uni.

Spaceport Cornouailles a ainsi servi de port d’attache au Boeing 747 modifié de Virgin Orbit qui, le 10 janvier 2023, a embarqué (pour un unique vol raté) le système de lancement aéroporté LauncherOne, avant que Virgin Orbit ne dépose le bilan en mai suivant.

Et depuis 2017, c’est un autre site qui a fait son apparition : celui de SaxaVord, dans les îles Shetland au nord de l’Écosse.

Un pur hasard

Le projet d’implanter un spatioport sur Unst, la plus septentrionales des îles Shetland, est né « presque par pur hasard », nous confie Robin Huber, responsable Europe de SaxaVord Spaceport.

L’endroit avait été utilisé durant presque sept décennies par la Royal Air Force, qui y avait installé un radar en 1939 pour surveiller les avions allemands, puis avait délaissé le terrain à la fin de la Guerre froide, avant de le vendre en 2006.

Devenue propriété privée, la base avait alors été transformée en lieu touristique, qui accueillait jusqu’à 5 000 nuitées par an jusqu’en 2019, avant la crise Covid.

Puis, en 2017, une nouvelle analyse commissionnée par l’UKSA, l’Agence spatiale britannique, a démontré que les îles Shetland offriraient les meilleures capacités d’emport pour des missions polaires réalisées avec des microlanceurs à partir du Royaume-Uni.

Aujourd’hui, selon Robin Huber, le lieu offre la meilleure capacité d’emport de charge utile depuis l’Europe pour des missions vers l’orbite héliosynchrone, sans avoir à survoler les populations (seule l’île norvégienne de voisine de Jan Mayen, qui accueille parfois quelques militaires, se situe à proximité), les champs d’éoliennes, les plateformes pétrolières ou l’important trafic maritime de la mer du Nord.

Et Robin Huber d’afficher ainsi une ambition européenne, voire internationale.

Les spécificités de SaxaVord

Outre les lancements sécurisés vers le Nord déjà évoqués (sur une trajectoire libre de 330 à 30 degrés), le spatioport de SaxaVord présente plusieurs avantages, comme nous l’explique Robin Huber : « La météo tout d’abord : il ne gèle et ne neige que très rarement dans cette région, et les vents sont raisonnables ; en moyenne, cela offre environ le même nombre de créneaux par an qu’en Floride. Ainsi, nous envisageons de réaliser jusqu’à 30 vols par an, sachant qu’il n’est pas possible pour le moment de lancer entre mi-mai et fin juin, qui correspond à la nidification des oiseaux. Ensuite, sachant que la limite actuelle est d’embarquer 1,5 tonnes de charge utile, il n’y a pas besoin d’un bateau dédié pour le transport des matériels, et SaxaVord est assez facile d’accès : via les ports de Douvres en Angleterre et ensuite d’Aberdeen en Ecosse, puis avec un ferry inter-îles quotidien, ou en utilisant l’aéroport situé au sud de l’île, à environ trois heures de route. »

Quatre à cinq pas de tir déjà envisagés

Le spatioport de SaxaVord reste aujourd’hui un projet qui ne bénéficie pas de soutien financier public, mais compte sur une centaine d’investisseurs – souvent de grandes fortunes, majoritairement britanniques, mais aussi le milliardaire danois Anders Povlsen.

Environ 43 M£ ont été levés à ce jour, notamment pour les grands travaux de réaménagement du site, la construction de routes, etc.

Les avancées ne sont pas encore au niveau des ambitions affichées, reconnaît Robin Huber, mais force est de constater que les sociétés susceptibles d’utiliser les infrastructures de SaxaVord ne sont pas non plus en avance.

Les plus intéressées actuellement sont HyImpulse en Allemagne, Latitude en France, et RFA (Rocket Factory Ausbourg) en Allemagne, que nous avions présentées en mai dernier.

Les deux premières ont déjà effectué des essais moteur sur place, et la troisième prévoit d’y effectuer en août 2024 le lancement de sa fusée RFA One.

Les besoins en opérations de chaque startup étant très spécifiques, ce sont donc trois pas de tir (non interchangeables) et trois halls d’intégration différents qui sont en cours de préparation, le plus avancé étant celui réservé à RFA (baptisé pad Fredo).

D’autres pas de tir sont également envisagés (dédiés ou multi-lanceurs), dont un en coopération avec Lockheed Martin pour peut-être accueillir fin 2024 le lanceur RSL-1 d’ABL Space, et un autre pour des fusées suborbitales. Des discussions ont par ailleurs lieu avec la startup écossaise Skyrora, qui développe le projet Skyrora XL, mais aussi sept ou huit autres constructeurs de microlanceurs, dont des américains.

Complémentarité vs. compétition

Le spatioport de SaxaVord compte aujourd’hui quelque 80 employés, en charge de l’aménagement du site, de la logistique sur place et des questions administratives.

La fourniture des équipements des pas de tir reste à la charge des utilisateurs. Si aujourd’hui chaque pas de tir est dédié à un lanceur spécifique, l’espoir est à terme de disposer d’infrastructures interchangeables.

« J’appelle de mes vœux que l’on arrive à une standardisation des normes, même au-delà de notre spatioport, nous confie Robin Huber. Et le message qui me tient à cœur, c’est de dire que nous serons les premiers à répondre à l’appel, si le Cnes appelait à une coopération pour un accès à l’espace européen cohérent, au-delà du seul Centre spatial guyanais. Pour ma part, si on imagine que l’activité des microlanceurs commerciaux va atteindre 60 à 70 lancements par an en Europe, je pense que plusieurs sites ont leur place : le CSG à Kourou, Andoya en Norvège, Kiruna en Suède, et SaxaVord Spaceport. Je vois une complémentarité plutôt qu’une compétition, comme aux États-Unis, où il existe plusieurs sites de lancements : c’est stratégique. Par ailleurs, il faut sortir de cette restriction de l’Union européenne, qui impose aux satellites européens d’être lancés uniquement depuis le territoire européen, dont ne fait plus partie de Royaume-Uni depuis le Brexit. Mais le Royaume-Uni fait partie de l’Agence spatiale européenne et, paradoxalement, jusqu’à la guerre en Ukraine, il était possible de lancer des satellites européens sur des lanceurs russes Soyouz ! »

En attendant, le 17 décembre 2023, SaxaVord a été le premier site britannique à obtenir sa licence de spatioport vertical (et non plus horizontal) par la CAA.

« Nous finalisons depuis notre licence Range [Distance] et le changement de l’espace aérien pour les lancements, nous informe Robin Huber. Bref, côté administratif, nous sommes bien avancés pour un premier lancement cet été... »