L'ONERA inaugure son banc PyCoFiRe au Fauga-Mauzac

PyCoFiRe...

C'est le jeudi 22 mai 2025 sur son site du Fauga-Mauzac (Haute-Garonne), que l’ONERA a officiellement inauguré PyCoFiRe (Pyrénées Composite Fire Research), un moyen d’essai unique au monde, dédié notamment à l’étude du comportement au feu des matériaux composites utilisés dans l’aéronautique, en présence de Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA, Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée et Rossitza Draganova, représentante de la Commission européenne. Cette installation constitue une avancée stratégique au service de la sécurité aérienne et de la transition écologique du secteur.

...Pour les incendies dans les compartiments moteur d’avions commerciaux

Grâce à PyCoFiRe, la France dispose du premier moyen d’essai au monde capable de recréer et d’analyser, dans des conditions représentatives à l’échelle 1:1, les incendies dans les compartiments moteur d’avions commerciaux de type monocouloir. PyCoFiRe permet également de développer et d’évaluer de nouvelles technologies d’extinction, respectueuses de l’environnement, robustes, performantes et certifiables. C’est donc un outil d’anticipation, de sécurité et d’innovation.

Cette plateforme collaborative s’adresse aux industriels de l’aéronautique et aux chercheurs, avec un objectif commun : développer des technologies plus sûres et résilientes. Elle s’inscrit dans les priorités nationales et européennes de décarbonation, en contribuant à la conception de matériaux légers, performants et résistants au feu.

Deux cellules d'essai

PyCoFiRe est composé de deux cellules d’essai. Le montage FAN avec ses 2,4 mètres de diamètre externe, reproduit le compartiment annulaire situé derrière la nacelle du réacteur d’un avion. Le montage CORE modélise un autre compartiment annulaire (1,4 mètre de diamètre) situé en zone feu dans la cavité moteur aux abords de la chambre de combustion.

trois industriels pour définition du banc d’essai

À l'initiative de la Région Occitanie, le projet PyCoFiRe a bénéficié du soutien financier de l’Union européenne, à hauteur de 10 millions d’euros de fonds FEDER (Fonds européen de développement régional). Projet collaboratif qui servira aux industriels européens et français, PyCoFire a également bénéficié d'un soutien financier d'Airbus, d'Ariane Group et de Safran. Ces trois industriels ont participé à la définition du banc d’essai et en sont les premiers utilisateurs.