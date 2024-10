Un porte-avions américain et sa puissante escadre ont navigué au large des côtes françaises

Ce 14 octobre, les différents sites de live tracking maritimes ont affiché plusieurs navires de guerre américains dans la Manche, en direction de la mer du Nord. Il s'agissait du Carrier Strike Group 8, une escadre aéronavale de la Marine américaine (US Navy) centrée autour du porte-avions USS Harry S. Truman (CVN-75, classe Nimitz). Le compte X du porte-avions ( @USSHARRYSTRUMAN ) précise que le CSG va s'entrainer avec des Alliés et partenaires en mer du Nord. Il est probable que des manœuvres aéronavales communes seront effectuées avec le porte-avions anglais HMS Prince of Wales. Ce dernier, en préparation à un long déploiement confirmera ses capacités lors de l'exercice Strike Warrior 2024.

🌎 Power for Peace 🌎 “I’m excited to operate in the North Sea again,” said Capt. Dave Snowden, commanding officer of USS Harry S. Truman and former executive officer during the 2018 deployment. pic.twitter.com/HMumybeosd

Le HMS Prince of Wales, son groupe aérien embarqué (F-35B Lightning II et à minima des AW159 Wildcat) sera entouré par les frégates lance-missiles HMS Portland (F79, classe Duke/Type 23) et HMS Iron Duke (F234, classe Duke/Type 23), le destroyer lance-missiles HMS Dauntless (D33, classe Daring/Type 45) et par un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de la classe Astute. Ils seront soutenus par le ravitailleur RFA Tidespring (A136, classe Tide). Ces navires, avec le porte-avions, formeront alors le Carrier Strike Group 25 (CSG 25). ( Royal Navy )

Exercise Strike Warrior: mode – ON!🚦 The @COMUKCSG has now assembled in the North Sea as F-35B Lightning jets, frigates, destroyers, submarines, @RFAHeadquarters tankers, and helicopters they test their ability to carry out operations seamlessly together. pic.twitter.com/twJ0yZV5PX

Welcome onboard, let's take you up close to the #RFAs core business; Replenishment At Sea. #RFATidespring #StrikeWarrior #CSG #careersatsea pic.twitter.com/SmLAImvduo

🇧🇪🇳🇱🇵🇹Three nations, three M-class frigates, a united force of Belgium, the Netherlands, and Portugal in Standing NATO Maritime Group 1. Definitely a scene worth capturing. Action-packed start of exercise #StrikeWarrior ! pic.twitter.com/PqnfraHWL3

Ce cap au nord étonne avec les tensions au Proche et Moyen-Orient ; l'US Navy avait précédemment déployé le CSG 2, centré autour du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69, classe Nimitz). Cependant, ce dernier est revenu à son port base de Norfolk et le déploiement du USS Harry S. Truman était alors estimé en remplacement du USS Dwight D. Eisenhower. Il semblerait donc que le Pentagone juge la situation autour d'Israël plus stabilisée qu'auparavant. Alors bien évidemment, il est possible que dans les prochains mois, le CGS 8 naviguera en Méditerrané orientale mais cette zone n'est plus prioritaire. À noter que le Moyen-Orient est actuellement "couvert" par l'escadre (CSG 3) du porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN-72), naviguant il y a quelques jours dans le nord de la mer d'Arabie ( USNI News ).

Ces cinq escadrons représentent la force de frappe principale de la task force mais elle n'est rien sans ces quatre autres escadrons ; un escadron d'avions de guet aérien et de commandement (AEW&C) embarqués E-2D est présent à bord. Version avancée et modernisée du E-2C Hawkeye, l'E-2D Advanced Hawkeye dispose d'un radar AN/APY-9 plus précis, plus puissant et plus résistant au brouillage. Sa motorisation a été revue par deux Allison T-56-A-427A plus puissants et son autonomie augmentée par l'ajout d'une sonde de ravitaillement.

La logistique mer-terre est assurée par un escadron d'avion de transport embarqué C-2A Greyhound. C'est LE camion du porte-avions ; personnels, pièce de rechange (jusqu'au réacteur d'avion), mail,... il permet de transporter des charges de faible masse et quantité mais importantes pour le bon maintien en service du porte-avions et de son escadre. Il évite de déployer un navire de ravitaillement pour quelques charges ou pire, de devoir dérouter le porte-avions vers un port où sont stockés les pièces nécessaires. Il peut aussi servir d'avion d'évacuation sanitaire.

Et bien évidemment, deux escadrons d'hélicoptères sont intégrés à l'escadre ; le premier est composé d'hélicoptères maritimes multi-missions MH-60S Seahawk (officieusement dénommé Knighthawk), principalement utilisé pour les missions de combat de surface, search and rescue et combat search and rescue (SAR/CSAR), soutien logistique de l'escadre via l'emport sous élingue de charges à transférer vers le porte-avions ou depuis celui-ci au profit des autres navires (VERTREP ou VERTical REPlenishment).

Le second est équipé d'hélicoptères MH-60R Seahawk, spécialisé dans les missions de lutte anti-sous-marines, de guerre de surface, d'évacuation médicale, SAR et CSAR, reconnaissance ou encore de surveillance. Il est possible de les différencier depuis l'extérieur ;