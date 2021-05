Un pod Litening en Technicolor

Le LITENING

Northrop Grumman vient de dévoiler une nouvelle version de sa nacelle de ciblage avancée LITENING, celle-ci est désormais dotée d’une capacité numérique en couleur, améliorant ainsi la précision et le BDA (Battle Damage Assessment) des frappes aériennes. Effectués par les équipages de la Garde Nationale sur F-16, les tests ont permis de valider cette nouvelle version. Ce système, en service depuis 2000 cumule plus de trois millions d’heures opérationnelles et une disponibilité qui serait supérieure à 95%.

Nouvelles capacités

La nacelle LITENING pourra permettre aux pilotes de visualiser simultanément trois flux différents image couleur, infrarouge, et vidéo, et ce dans différents champs de vision. Cette mise à niveau inclut également la possibilité d’enregistrer des flux vidéo avec un affichage automatique du code laser pour faciliter les analyses post-mission. Mais pour permettre aussi des entraînements dédiés à l'usage du désignateur laser plus réalistes.

Multiplicateur de force

Le pod LITENING est un système de capteurs infrarouges électro-optiques conçu pour le ciblage et la surveillance à longue distance qui permet aux équipages de détecter, d’acquérir, d’identifier et de suivre des cibles. De par son approche modulaire, il permet un large éventail de missions, y compris le ciblage de précision, le soutien aérien rapproché, et la reconnaissance. Cette innovation permet donc aux pilotes de mieux percevoir l'environnement lié à la cible engagée.