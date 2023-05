Un nouvel équipage 100 % privé à bord la Station spatiale internationale

Retour sur la terre ferme

Utilisée pour la seconde fois, la capsule Crew Dragon « Freedom » de SpaceX – la même qui a servi entre avril et octobre 2022 à la mission Crew 4, à laquelle participait l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti – a été expédiée vers la Station spatiale internationale le 21 mai à 21 h 37 UTC.

Le départ s’est effectué depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride.

Pour la première fois après une mission habitée d’un Falcon 9, le premier étage du lanceur est revenu se poser sur la terre ferme, sur la base militaire de Cape Canaveral.

L’amarrage à l’ISS est intervenu le 22 mai à 13 h 12.

C’est le second séjour privé organisé à bord du complexe orbital par la société texane Axiom, après la mission Axiom 1 qui s’était déroulée entre le 8 et le 25 avril 2022.

Composition de l’équipage

L’équipage de la mission Axiom 2 est commandé par l’ancienne astronaute américaine Peggy Whitson (63 ans et… près de 666 jours de micropesanteur, cumulés en trois vols spatiaux), et accueille trois passagers payants, tous néophytes : l’homme d’affaires et pilote automobile américain John Shoffner (67 ans), le pilote de chasse saoudien Ali Al-Qarni (31 ans) et la technicienne de recherche en laboratoire saoudienne Rayyanah Barnawi (34 ans).

Si John Shoffner s’est offert sa place de pilote, les sièges des deux Saoudiens sont financés par le gouvernement d'Arabie saoudite.

Première Arabe de l’espace

Premiers Saoudiens à séjourner à bord de l’ISS (où ils ont notamment retrouvé Sultan Al Neyadi, second astronaute des Emirats arabes unis), Ali Al-Qarni et Rayyanah Barnawi succèdent au Prince saoudien Sultan ben Salman, qui fut en juin 1985 le premier Arabe de l’espace, lors de la mission Discovery / STS-51G (aux côtés notamment du Français Patrick Baudry).

Rayyanah Barnawi pour sa part est devenue la première représentante du monde arabe à séjourner dans l’espace.

Plus de 20 expériences

Pendant leur mission qui doit durer une semaine (au lieu de 10 jours au départ), les quatre équipiers doivent réaliser 21 expériences scientifiques et techniques, en particulier sur les cellules souches et le cancer du sein, un domaine sur lequel travaille Rayyanah Barnawi depuis bientôt une décennie.

Seront également au programme des activités éducatives avec des étudiants au sol.