Un nouveau visage à la tête d’ArianeGroup

Une solide expérience

Martin Sion, qui présidait depuis juin 2015 Safran Electronics & Defense et siégeait depuis avril 2020 au sein du conseil d’administration d’ArianeGroup, est depuis le 4 avril le nouveau président exécutif de la coentreprise créée en 2016 à l'initiative des groupes Airbus et Safran, notamment afin de réorganiser la filière européenne des lanceurs.

Martin Sion est précédé d’une solide réputation. L’homme de 54 ans, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, a démarré sa carrière en 1990 comme ingénieur de conception à la SEP (Société européenne de propulsion, aujourd’hui intégrée au sein d’ArianeGroup). Il a ensuite occupé différents postes avant de rejoindre en 2006 Snecma (aujourd’hui Safran Aircraft Engines), en tant que responsable des démarches de progrès. En 2009, il a pris la responsabilité du Centre d’excellence « Habillage et équipements » au sein de la direction industrielle de Snecma, avant d’être nommé directeur de la division Moteurs spatiaux. En 2013, il est devenu président-directeur général d’Aircelle (aujourd’hui Safran Nacelles), poste qu’il a tenu jusqu’en juin 2015.

Depuis juin 2015, Martin Sion était président de Safran Electronics & Defense, une filiale de Safran spécialisée dans les technologies optroniques, inertielles, électroniques et électromécaniques pour les marchés de l’aviation civile et de l’industrie spatiale et de défense. Il est également président du GEAD (Groupement des Equipements Aéronautiques et de Défense) au sein du Gifas.

A la tête de Safran Electronics & Defense, Martin Sion est remplacé par Franck Saudo.

André-Hubert Roussel salué

Martin Sion prend la suite d’André-Hubert Roussel, qui avait pris la tête d’ArianeGroup en janvier 2019, avec la mission d’assurer la fin du développement d’Ariane 6 (démarré sous la présidence d’Alain Charmeau, son prédécesseur touché par l’âge de la retraite) et la transition avec Ariane 5.

L’ancien directeur des opérations d’Airbus Defence and Space fait donc les frais des retards cumulés du futur lanceur lourd européen, mais son départ est accompagné de nombreux messages reconnaissants.

A commencer par celui de Philippe Baptiste, le président du Cnes, sur son compte LinkedIn : « André-Hubert Roussel quitte la tête d’ArianeGroup et je tiens à le remercier pour son travail au service de la famille Ariane. Covid, inflation, montage institutionnel et industriel complexe, tensions dans la famille européenne, rigidité du retour géographique, calendriers de développement très ambitieux, autant de bonnes (et de mauvaises) raisons pour expliquer les retards d’Ariane 6. Ces difficultés montrent que les prochains lanceurs doivent être développés dans un cadre radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Oui, l’Europe des lanceurs vit une crise difficile, mais nous allons la surmonter. Ariane 6 arrive, elle est sur son pas de tir à Kourou, les problèmes techniques sont résolus les uns après les autres et le carnet de commande du lanceur est plein. Merci donc à André-Hubert Roussel et aux équipes d’ArianeGroup et d’Arianespace qui ont travaillé sans relâche avec l’ESA, le Cnes et tous les sous-traitants pour faire avancer le programme. Merci encore à André-Hubert pour les qualités humaines dont il a fait preuve dans un environnement difficile. Nous avons devant nous un premier lancement à réussir et un rampup industriel ambitieux à organiser. Martin Sion, industriel très reconnu de la filière, peut compter sur l’engagement complet du Cnes pour Ariane. Nous serons aussi là pour construire avec les industriels qui le souhaitent et les nouveaux entrepreneurs les lanceurs du futur.

Trois priorités

Invité dès le lendemain de de sa prise de fonction à la conférence Perspectives spatiales 2023, organisée à la Maison de la Chimie à Paris par le cabinet Euroconsult et le Gifas, Martin Sion a anticipé la question qui allait forcément lui être posée, et présenté ses ambitions : « Mes trois priorités sont le premier vol d’Ariane 6, la montée en puissance et le modèle d’exploitation équilibré, qui permettent qu’Ariane 6 soit véritablement un total succès, et qui permettent à l’Europe d’avoir une pleine souveraineté dans son accès à l’espace. Je pense que c’est possible, je pense que cela sera fait, avec l’ensemble de nos partenaires industriels, l’ESA et le Cnes. En tous cas, nous sommes tous mobilisés pour cela. »

Lorsque nous avons brièvement salué Martin Sion pour le féliciter de sa nomination et lui souhaiter bon courage, il nous a aussitôt répondu, avec un large sourire : « Bon courage ? Mais c’est une chance extraordinaire de rejoindre ArianeGroup ! ».