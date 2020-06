Un nouveau drone pour l'US Air Force

Observation et armement.

L'US Air Force a rendu public une demande d'information dont l'objectif est d'identifier différents systèmes pouvant venir remplacer le MQ-9 Reaper à l'horizon 2030. Le drone MALE actuellement recherché devra être capable de mener des missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance), l'essence même du drone, ainsi que des frappes armées. L'emport et la mise en œuvre d'armement par les drones MALE américain sont désormais fréquents et a démontré à plusieurs reprises son intérêt, malgré la dénonciation de certaines opérations par l'opinion publique.



Quelle drone de nouvelle génération ?

Si l'US Air Force s'intéresse ainsi aux nouveaux drones MALE pouvant être disponibles sur le marché d'ici à 2030 afin de remplacer son MQ-9 Reaper, l'USAF fait part également de son intérêt pour des solutions lui permettant de moderniser et d'améliorer les plateformes actuellement en service. Il n'est donc pas garanti que l'USAF fasse le choix d'acquérir des nouveaux drones MALE, certains MQ-9 Reaper pourraient également être modifiés afin de répondre aux nouvelles exigences opérationnelles. Le critère budgétaire semble en effet peser lourd dans la balance, notamment sur le plan du soutien et de la maintenance. Malgré tout l'US Air Force souhaite doter ses forces de systèmes modernes et performants, et l'emport de technologies intelligentes bénéficiera d'une attention particulière.



Marché.

Si la compétition est ouverte aux petites entreprises, se pose la question de potentielles importations. En effet, dans le domaine des drones MALE, l'armée américaine est entièrement dotée de systèmes développés nationalement et laisse peu de place à la concurrence étrangère. Par ailleurs General Atomics, constructeur du MQ-9 Reaper, continue sa quête de débouchés et un nouveau contrat avec l'Air Force permettrait d'asseoir sa crédibilité une fois de plus. Dans le domaine des drones MALE, aujourd'hui deux pays tirent véritablement leur épingle du jeu : les Etats-Unis et Israël.