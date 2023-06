Un nouveau départ pour Piasecki... Dans un ancien centre de Sikorsky

Piasecki chez Sikorsky

Piasecki, le constructeur historique d'hélicoptères -dont la fameuse banane volante développée par Franck Piasecki au lendemain de la Seconde guerre mondiale- a annoncé le 31 mai 2023 l'acquisition de l'ancien site Lockheed Martin Sikorsky Heliplex à Coatesville, en Pennsylvanie, qui servait auparavant de centre de production et de livraison pour les hélicoptères S-76 et S-92 de Sikorsky.

Un nouveau centre de R&D

La société transformera cette installation ultramoderne d'un peu plus de 20 345 mètres carrés en un centre de R&D avancé pour les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) de la prochaine génération, les systèmes aériens sans pilote (UAS) et les technologies habilitantes connexes. C'est notamment là que sera construit et testé le prochain hélicoptère PA-890 de l'entreprise, le premier hélicoptère à pile à combustible à hydrogène sans émission au monde. Le site, qui comprend des installations de développement technique, d'assemblage d'aéronefs, de peinture et de finition, ainsi qu'un centre d'essais en vol et de livraison bien équipé, ouvrira ses portes aux employés à l'automne et devrait attirer environ 400 travailleurs d'ici à 2028.

80 ans d'histoire

"2023 marque 80 ans d'innovation de la PiAC en matière de vol vertical, un héritage qui a commencé en 1943 avec le PV-2, le deuxième hélicoptère réussi à voler en Amérique, aujourd'hui exposé au Smithsonian Air & Space Museum. Peu après, la PiAC a développé le premier hélicoptère à rotor tandem au monde - une conception révolutionnaire qui a joué un rôle déterminant dans d'innombrables missions de sauvetage dans le monde entier depuis la Seconde Guerre mondiale - et qui se perpétue dans les hélicoptères CH-47 Chinook de Boeing", a déclaré M. Piasecki. "PiAC s'appuie sur cet héritage avec un portefeuille de technologies de transport vertical véritablement révolutionnaire, comprenant des commandes de vol numériques avancées et des technologies d'automatisation du vol, des systèmes de propulsion hybrides et à pile à hydrogène, des aérostructures morphologiques, et bien d'autres choses encore. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires gouvernementaux, universitaires et industriels pour faire progresser ces technologies et développer des intégrations de véhicules aériens au niveau de la plateforme et du système, ainsi que pour mener des essais en vol."

Vers le PA-890 avec ZeroAvia

Dans ce nouveau site sera donc développé le PA-890 ADAVe (eVTOL). Cet hélicoptère à voilure tournante ralentie est destiné à diverses missions, notamment les services médicaux d'urgence (EMS), la livraison de services logistiques à la demande (ODL) de grande valeur, le transport aérien de personnel à la demande (ODM), ainsi que de nombreuses autres applications commerciales. Outre l'absence d'émissions de carbone, le PA-890 eVTOL permet de réduire jusqu'à 50 % les coûts d'exploitation directs et de diminuer le bruit par rapport aux hélicoptères à turbine à combustible fossile d'aujourd'hui. PiAC collabore avec ZeroAvia pour développer et mettre en œuvre sa technologie de pile à hydrogène à membrane échangeuse de protons à haute température (HTPEM) pour le PA-890 et d'autres applications ADAV. L'investissement de l'armée de l'air américaine dans les essais au sol d'un système de propulsion à pile à hydrogène HTPEM de 660 kW accélère le développement, la certification et la production sur le terrain du PA-890 pour répondre aux besoins de l'armée et du marché des hélicoptères légers commerciaux, qui représente 40 milliards de dollars. Aux côtés du PA-890 sera également développé Ares, acronyme de Aerial Reconfigurable Embedded System ou Système embarqué reconfigurable aérien.

Ares

ARES est un aéronef ADAV modulaire multi-missions qui peut être exploité sans pilote (UAS) ou avec un module de vol piloté en option. Le véhicule de démonstration a été développé en partenariat avec Lockheed Martin et financé par la DARPA. Grâce à un financement complémentaire de l'armée et de l'armée de l'air américaines, PiAC et Honeywell développent et intègrent un système triplex de commandes de vol électriques afin de lancer les essais en vol de l'ARES d'ici la fin de l'année.