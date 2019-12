Un nouveau communicant chez Arianespace

Agé de 39 ans, Gregory Gavroy est aujourd’hui responsable des contenus, moyens et médias de l’avionneur ATR, en charge des relations avec la presse, des réseaux sociaux, mais aussi de la transformation et de la communication interne.

De 2016 à 2019, il avait été directeur de la communication de OneWeb, l’entreprise britannique de Greg Wyler qui prépare une mégaconstallation dédiée à l’Internet pour tous.

De 2011 à 2016, il avait été responsable des relations médias au sein d’Airbus Defence and Space.

Les sept années précédentes, il avait été officier communication au sein du ministère de la Défense, d’abord au commandement de la Légion étrangère, puis au cabinet du Chef d’état-major des Armées.

Gregory Gavroy est diplômé de Saint-Cyr et d’HECParis, avec un MBA en innovation, entreprenariat et management du changement.

Promouvoir l’image de marque d’Arianespace.

Gregory Gavroy remplacera à partir du 13 janvier prochain Isabelle Veillon, désormais directrice de la communication externe France de STMicroelectronics, spécialiste mondial des semi-conducteurs.

En tant que directeur de la communication et de la marque, sa principale mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de communication interne et externe d’Arianespace, et de coordonner l’ensemble des actions destinées à assurer la promotion de l’image de marque de l’entreprise.

A ce titre, il rejoindra le comité exécutif d’Arianespace et sera rattaché à son président exécutif, Stéphane Israël, qui déclare : « Je suis convaincu que l’expérience de Gregory, son enthousiasme et sa connaissance de l’espace seront des atouts décisifs pour la réussite de sa mission ».