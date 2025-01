Un mois sous le signe des lanceurs à Drancy

Un mois nous sépare désormais de la fin de l'exposition « 3, 2, 1, top, décollage ! » présentée depuis le 7 décembre dernier au Château de Ladoucette à Drancy (93), et consacrée aux lanceurs spatiaux du passé, du présent et du proche futur.

Un mois riche en animations, qui démarrent dès ce week-end.

Visites commentées de l’exposition

Deux visites assurées par des spécialistes du domaine spatial, membres de l’association Histoires d’espace

- le dimanche 12 janvier à 15 heures au Château de Ladoucette (avec l'ingénieur Jean-Pierre Nouaille)

- le samedi 25 janvier à 15 heures au Château de Ladoucette (avec le journaliste Frédéric Castel)

Durée : 1 heure

Gratuit (inscription recommandée : [email protected] - 01 48 96 50 87)

Ciné-débat autour du film L'Astronaute de Nicolas Giraud (2022)

Lundi 13 janvier à 20 heures à l’Espace culturel du parc

Durée : 110 minutes

Projection suivie d’un échange entre le public et des spécialistes des lanceurs : Bernard Chemoul (inspecteur général et directeur de la qualité au CNES, ancien directeur du Centre spatial guyanais), Héloïc Quirin (ingénieur conception mécanique chez MaiaSpace) et Damien Poix (ingénieur avionique et équipement électrique de support au sol chez MaiaSpace

Tarifs cinéma : 6 € / 5 € / 3 € (billetterie sur place 30 minutes avant)

Lecture théâtrale La troisième planète après le Soleil

Seul en scène d’Antoine Martin-Sauveur (inédit)

Une expérience immersive mêlant lecture théâtrale, jeu de lumière et ambiance sonore, retraçant l’aventure spatiale à travers des mots marquants. Le spectacle débute par le célèbre discours de John F. Kennedy prononcé à Houston ("We choose to go to the Moon…"), avant d’embarquer le public dans un voyage inspiré par les témoignages d’astronautes, des débuts du programme Apollo aux missions de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale.

Vendredi 17 janvier à 19 heures à la médiathèque Georges Brassens

Durée : environ 1 heure

Gratuit (inscription recommandée : [email protected] - 01 48 96 45 67)

Projection du film documentaire Ariane, une épopée spatiale

L'histoire de la fusée Ariane est une épopée spatiale qui a vu les Européens s'unir et innover pour se faire une place dans la course à l'espace. Le nouveau programme Ariane 6 est actuellement en cours d'élaboration pour affronter les défis de demain : saura-t-il faire face à une concurrence plus que jamais exacerbée ? Projection d’une version mise à jour du documentaire initialement diffusé en 2022, en présence du réalisateur François-Xavier Vives

Samedi 18 janvier à 14h30 à la Micro-Folie du Château de Ladoucette

Durée : 90 minutes

Gratuit

Musée numérique : L'espace

A la découverte de l'espace à travers les collections des musées de France

Samedi 25 janvier à 14h et 15h30 (deux séances) dans la Micro-Folie du Château de Ladoucette

Durée : 90 minutes

Gratuit (inscription recommandée : [email protected] - 01 87 01 05 24)

En présence d'une vingtaine d'auteurs spatiaux (dont un astronaute)

Dimanche 9 février de 13 à 18 heures au Château de Ladoucette

Gratuit

D-28 and still counting!