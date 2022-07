Un microsatellite se photographie au-dessus de l’Australie

Une prise de vue symbolique

Le satellite en question est un microsatellite développé par la startup lituanienne NanoAvionics, appelé MP42.

Equipé d’un micropopulseur à propergol « vert », il est capable d’accueillir des charges utiles de la gamme de 50 kg.

Il a été embarqué le 1er avril dernier sur la mission « sherpa » Transporter 4 de SpaceX, avec deux charges utiles technologiques distinctes (sur un total de 40 passagers).

La première, Tiger 3, complète la constellation 5G dédiée à l’IoT de l’opérateur luxembourgeois OQ Technology.

La seconde a déployé au bout d’une perche à selfie une caméra GoPro Hero 7.

Celle-ci a ainsi réalisé, à 550 km au-dessus de l’Australie et de la Grande Barrière de Corail, des photos de 2 Mpx et une vidéo 4K (disponible sur https://youtu.be/9vymPdQgoOE).

« La raison pour laquelle nous avons pris la photo et le clip vidéo avec la Grande Barrière de Corail en arrière-plan était en partie symbolique, a déclaré le cofondateur et président de NanoAvionics, Vytenis Buzas. Nous voulions souligner la vulnérabilité de notre planète, et l'importance de l'observation de la Terre par les satellites, notamment pour surveiller l'environnement et les changements climatiques. »

NanoAvionics devient norvégienne

Depuis la diffusion de cette image, le groupe norvégien Kongsberg a annoncé le 5 juillet que sa division Defence & Aerospace venait de conclure un accord avec la société américaine AST SpaceMobile (actionnaire majoritaire de NanoAvionics depuis mars 2018), pour le rachat de ses parts (soit 77 %).

L’intégrateur de missions et fabricant de plateformes pour petits satellites lituanien, qui avait été fondé en 2014 au sein de l'Université de Vilnius, compte aujourd’hui 150 employés et sa valeur est évaluée à 65 M€.