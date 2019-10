Un lanceur Vega d’Arianespace lancera la mission Biomass de l’Agence spatiale européenne

Sélectionnée en 2013, Biomass est la septième mission du programme Earth Explorer de l’ESA.

Utilisant pour la première fois dans l'espace un radar à synthèse d'ouverture en bande P (qui permet de mesurer la hauteur de la biomasse et des arbres avec une résolution de 200 m ou d’évaluer des surfaces au sol avec une résolution de 50 m), Biomass fournira une cartographie de la quantité de carbone stockée dans les forêts des milieux tropicaux, tempérés et boréals et de son évolution dans le temps (au moins huit cycles de croissance), principalement par l'absorption du dioxyde de carbone libéré notamment par la déforestation.

Biomass appuiera ainsi travaux des Nations Unies, notamment sur la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts (programme REDD+).

Construit par Airbus Defence and Space, le satellite « vert » de l'Esa (1 230 kg) pourra également observer les réserves d’eaux fossiles dans les régions désertiques et déceler de nouvelles sources d’eau. Il contribuera à l’étude de la dynamique des masses glaciaires, de la géologie de la subsurface et de la topographie des forêts. Capable d’observer le sol à travers la canopée, il fournira des cartes altimétriques qui amélioreront les modèles d’élévation numériques actuels dans les zones fortement boisées.

Le lancement de Biomass vers une orbite héliosynchrone, haute de 666 km, sera confié au lanceur léger Vega d’Arianespace. Il interviendra à partir d’octobre 2022 depuis le Centre spatial guyanais.

Sa mission devrait durer au moins 5 ans.