Un Intégral E au mondial de l'automobile

Du C.460 à l'Intégral E

Si au Salon du Bourget édition 2023, la réplique du Caudron Renault C.460 de Tom Wathen avoisinait le nouveau modèle de Rafale -à quatre roues cette fois-ci- de Renault, c'est désormais Aura Aero qui accompagne l'industriel de l'automobile dans le lancement de la Renault 4 électrique. Aura Aero a ainsi été choisi par Renault pour accompagner, avec son avion électrique Intégral E, le lancement de la nouvelle Renault 4 électrique, dévoilée ce jour au Mondial de l'Automobile à Paris, Porte de Versailles.

100 % électrique

Afin de présenter sa toute nouvelle voiture électrique, le constructeur automobile français a en effet choisi de faire appel à quatre start-ups françaises pionnières de la mobilité décarbonée, partageant ses valeurs et sa vision et apportant chacune son expertise unique en matière de mobilité. Intégral E est un avion biplace de nouvelle génération 100% électrique, construit à partir de matériaux nobles et durables (bois et bois-carbone) et destiné à la formation, au loisir et à la voltige. Avec cet avion, Aura Aero s'inscrit parfaitement dans cette "Renaulution" qui encourage les solutions de nouvelle mobilité, sur terre comme au ciel.

Des livraisons qui vont débuter dans les mois à venir

Et à l'instar de ce qui a été réalisé à la dernière édition du salon du Bourget, l’Integral E, customisé aux couleurs de la nouvelle R4 et renommé R4-Integral E, est exposé sur le stand “4 MOUVEMENTS“ dans le hall 5, permettant aux visiteurs de découvrir une nouvelle vision de l’aviation. « Le savoir-faire de Renault est un atout formidable pour nous, et nous avons hâte de développer cette collaboration », a déclaré Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d’AURA AERO, Les premières livraisons des monoplans Integral sont prévues dans les mois qui viennent.