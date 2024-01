Un indicateur pour mesurer l’empreinte des activités spatiales

Un outil réglementaire pour l’UE

Confondée en octobre 2021 à Neuchâtel (en Suisse) et présidée par Claire Elss, chercheuse en droit, l'ONG Cosmos for Humanity (Le cosmos pour l’humanité) a pour ambition de sensibiliser le grand public et les acteurs économiques au développement durable des activités spatiales, tout en soutenant les projets innovants répondant à la problématique des pollutions spatiales.

L’ONG a travaillé pendant un an, en collaboration avec le CNES, à la mise au point d'un indicateur, l’Outer Space Foot Print (L’empreinte dans l'espace extra-atmosphérique), équivalent à l'empreinte carbone pour la pollution de l'espace, qui a vocation à être intégré dans les règles européennes de reporting (déclaration) sur la durabilité des entreprises et la finance verte.

Au service de la surveillance du changement climatique

L’objectif de Cosmos for Humanity est aujourd’hui de rendre l’initiative visible, afin de réunir une communauté de Cosmos Rangers (Gendarmes du cosmos) prêts à participer à l’aventure citoyenne de l’incitation au développement durable des activités spatiales.

L’ONG développe également sur la chaîne de blocs (blockchain) IXO un label collaboratif permettant aux citoyens d’inciter les acteurs économiques à se diriger vers des activités spatiales durables.

Cosmos for Humanity rappelle que préserver nos capacités satellitaires permet de contribuer à la surveillance de 40 facteurs du changement climatique ainsi qu'à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Initiative à découvrir sur https://cosmosforhumanity.eu/