Un hélicoptère allemand détruit un drone de surface houthi

Sea Lynx vs USV

Le 20 mars, un hélicoptère Panther de la Marine nationale abattait un drone aérien houthi en plein vol à l'aide d'une mitrailleuse de porte de 7,62 mm. Le lendemain, le compte X du commandement des opérations des Forces armées allemandes (publication ci-dessous) annonçait que la frégate lance-missiles Hessen (F221, classe Sachsen) avait repoussé durant la matinée une attaque houthie ciblant un navire remorqué. Un drone de surface a notamment été détruit par l'hélicoptère du bord. L'hélicoptère en question était un hélicoptère maritime Sea Lynx Mk 88A, plus que probablement équipé d'une mitrailleuse lourde de 12,5 mm, montée sur l'une des portes latérales de l'hélicoptère et utilisée par un tireur de bord. Contrairement à l'action française, aucune vidéo n'est disponible et il n'existe aucun déroulé officiel de l'engagement. Une chose est sûre, au vu des dégâts causés par les USV ukrainiens sur les navires de guerre russes en mer Noire, le navire ciblé dans ce cas-ci a eu de la chance, tout particulièrement s'il n'était déjà plus maitre de sa navigation, d'où le remorquage.