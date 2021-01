Un Falcon 9 dans le ciel de Port Canaveral

Retour à Port Canaveral

Nous avions terminé l’année 2020 avec une vue du port de Port Canaveral, en Floride, actuellement disponible sur le logiciel Google Earth Pro pour bureau, et sur laquelle apparait la flotte complète de bateaux de récupération de SpaceX à quai.

Nous voici déjà de retour dans l’espace portuaire de croisière et de fret du comté de Brevard, où cette magnifique photo en pause longue signée Farielle Mohan a été prise ce matin, durant plusieurs minutes après 2 h 15 UTC (21 h 15 hier soir, heure locale), à l’occasion du premier lancement orbital de l’année.

Destination GTO

C’est le lanceur Falcon 9, mis en œuvre depuis la base militaire voisine de Cape Canaveral, qui traverse le ciel nocturne au-dessus des docks éclairés.

A son bord, le satellite de télécommunications géostationnaire turc Turksat 5A, d’une masse de 3,5 tonnes, destiné à la position 31° Est.

Le lanceur utilisait un premier étage qui a déjà volé à quatre reprises, le B1060, qui a de nouveau été récupéré sur la barge autonome « Just Read the Instructions » après 8 minutes et demi de vol, ainsi que deux demi-coiffes « éprouvées », que les bateaux Go Ms. Tree et Go Ms. Chief devaient tenter d’attraper dans leurs filets.

Nouveaux records en vue

SpaceX, qui a battu l’an dernier son record de 2018 (25 missions orbitales contre 21), affiche une quarantaine de missions pour 2021.

L’opérateur californien va évidemment poursuivre le déploiement de sa constellation Starlink pour l’internet global, en proposant régulièrement des missions « sherpa » à prix cassés.

Mais SpaceX compte également effectuer davantage de missions commerciales, affichant notamment dix lancements vers des orbites moyennes ou géostationnaires (dont quatre militaires), contre quatre en 2020.

Les promesses de 2021

Retrouvez notre traditionnel tour d’horizon des différents projets spatiaux annoncés en début d’année, particulièrement alléchant pour 2021, dans Air & Cosmos n°2717 – disponible ce 8 janvier 2021 en kiosques ou sur notre boutique en ligne.