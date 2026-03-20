Un F-35 américain touché par un tir présumé iranien

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L’incident a été révélé ce jeudi par CNN. Un chasseur F-35 de l’US Air Force a dû faire un atterrissage forcé après avoir été touché par un tir présumé iranien. Le pilote est dans un état stable, confirme le commandement central américain.
Si elle est confirmée, ce serait la première frappe iranienne réussie contre un avion américain ou israélien depuis le début du conflit. Elle montrerait alors les limites du discours victorieux américain sur le terrain. Ce jeudi 19 mars, le ministre de la Guerre Pete Hegseth déclarait encore que les
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L’incident a été révélé ce jeudi par CNN. Un chasseur F-35 de l’US Air Force a dû faire un atterrissage forcé après avoir été touché par un tir présumé iranien. Le pilote est dans un état stable, confirme le commandement central américain.
Si elle est confirmée, ce serait la première frappe iranienne réussie contre un avion américain ou israélien depuis le début du conflit. Elle montrerait alors les limites du discours victorieux américain sur le terrain. Ce jeudi 19 mars, le ministre de la Guerre Pete Hegseth déclarait encore que les défenses aériennes iraniennes avaient été « anéanties ». Le même jour, deux
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