Un drone hélicoptère Fire Scout de l'US Navy se crashe sur la LCS Charleston à San Diego

L'accident

L’accident aurait eu lieu peu après le décollage du drone de l’USS Charleston à 15h40 heure locale lundi dernier. Si il n’y a pas eu de blessés, le filet de sécurité du navire aurait été endommagé. Le MQ-8B Fire Scout- un appareil conçu par la firme américaine Northrop Grumann- est tombé à l’eau, et n’a pu être récupéré. Les raisons de l’accident n’ont pas été précisées, et une enquête a été ouverte.

Série Noire

Le drone-hélicoptère de Northrop Grumman a déjà connu des problèmes analogues à plusieurs reprises. En 2010, un opérateur avait perdu le contrôle de son MQ-8B. En 2012, deux autres appareils avaient eu des accidents. Dans le premier cas, suite à une défaillance du système de navigation, le VTOL s’était crashé en Afghanistan. Dans le second, un mauvais fonctionnement du système d’atterrissage automatique avait entraîné sa perte en mer, aux large de l’Afrique de l’Ouest.

Pas de remise en cause du programme, mais..

L’accident de ce lundi n’a pas entraîné de clouage au sol des MQ-8B actuellement en service. Plus récemment, en décembre dernier, la version améliorée du MQ-8B Fire Scout, le MQ-8C Fire Scout II avait été interdit de vol, suite à deux accidents en une semaine seulement. Dans un cas, un MQ-8C s’était écrasé en atterrissant à la Naval Air Station de Mugu Point, en Californie. L’US Navy a lancé en février dernier une demande d’informations aux industriels,, intitulée « Future Vertical Lift (Maritime Strike) Analysis of Alternatives RFI » pour « combler les lacunes » dans les capacités des MH-60R/S et MQ-8 Fire Scout, qui seront retirés du service après 2030.