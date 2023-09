Un des avions de la patrouille des Frecce Tricolori victime d'une collision aviaire

Une collision aviaire à l'origine de la perte de l'appareil

« Pony 4 est tombé, au décollage il a été victime d'un mauvais impact avec un oiseau ». C'est le message diffusée à la radio, par les pilotes de la patrouille des Frecce Tricolori (littéralement "les flèches tricolores"). L'accident s'est produit le samedi 16 septembre 2023 au décollage de la célèbre patrouille italienne, depuis l'aéroport de Turin Caselle. Pony 4 est l'un des Aermacchi MB-339 de la patrouille, qui décolle en formation à destination de Vercelli, là où la patrouille doit se livrer à une démonstration de ses évolutions.

Une perte de poussée manifeste

Mais le pilote aux commandes, le capitaine Del Do, se rend compte très rapidement qu'il est victime d'une perte de poussée. Sur la vidéo qui montre l'accident, l'appareil a quitté la formation après avoir prévenu être victime d'un problème moteur. Evoluant alors à moins de 10 m de hauteur et à vitesse réduite, le capitaine Del Do n'a d'autre choix que de s'éjecter à peu près à hauteur du périmètre ceinturant l'aéroport. Selon toute vraisemblance, c'est une collision aviaire qui serait à l'origine de la perte de contrôle de l'appareil. L'éjection se déroule parfaitement, le parachute se déployant et la canopée se gonfle rapidement en dépit de la proximité du sol. Alors que le pilote est encore suspendu au bout de sa corolle, le MB-339 percute le sol dans une énorme boule de feu rouge orangée au lieu dit San Francesco al Campo.

Une éjection réussie... Mais un drame au sol

Malheureusement l'appareil s'est écrasé dans le périmètre ceinturant l'aéroport et au moins un élément de l'épave de l'appareil a percuté au passage une voiture, laquelle était vraisemblablement occupée par une famille, venue assister au décollage des Frecce Tricolori. Un enfant de cinq ans, une petite fille est décédée tandis que plusieurs autres personnes ont été grièvement brûlées. De son côté, le pilote a été victime de brûlures. Une enquête a été ouverte par la procureure générale Gabrielle Viglione et son adjointe Valentina Bossi, qui ont annoncé au pilote qu'il sera poursuivi pour homicide involontaire.

Ramstein dans les mémoires

Cet accident lié à la patrouille est le second entraînant mort d'homme, puisque le premier et le plus grave des accidents ayant pour origine un et même plusieurs des appareils de la patrouille s'est produit le 28 août 1988, à l'occasion du meeting de la base aérienne de l'US Air Force (Europe) de Ramstein, en Allemagne. Ce jour-là, au cours de leur démonstration de voltige aérienne, les 10 MB-399 se livrent à l'exécution d'une figure particulièrement spectaculaire dite le "coeur percé". Pour sa réalisation, la formation composant la patrouille italienne se divise en deux groupes de cinq et de quatre appareils, qui dessinent avec leurs fumigènes une figure en forme de cœur, laquelle est percée par le dernier appareil, d’où le nom de la figure.

70 personnes tuées

Cet appareil arrive ce jour-là trop tôt, très vite et trop bas. Il heurte deux appareils qui s'écrasent à proximité de la piste, sur un Black Hawk et son équipage. Malheureusement le dernier appareil n'a pas été arrêté par les collisions respectives et poursuit sur sa lancée, avant d'encadrer la planète à hauteur d'un marchand de glaces dont la file de clients se retrouve arrosée de kérosène qui s'enflamme par la suite. La catastrophe aérienne entraîne le décès de 70 personnes et au moins 450 autres sont blessées. Certaines ne se sont jamais remises de l'accident, lequel entraîne la mise en place d'une nouvelle réglementation visant à mieux protéger les spectateurs. Cet accident marqua la décennie 1980 comme étant l'un des pires, si ce n'est le pire jusqu'alors.