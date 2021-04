Un coup de pouce d’Arianespace

Startups, laboratoires et universités bienvenus

A l’occasion du salon de l’innovation Viva Technology 2021 qui se tiendra du 16 au 19 juin prochain à Paris (en présentiel et en virtuel), Arianespace a annoncé le 13 avril lancer un concours de présentation de cubesats à destination des startups de la Space Tech, de laboratoires ou d’universités.

La clôture des candidatures est fixée au 14 mai.

Le lauréat verra son projet de satellite embarqué gratuitement sur un lanceur d’Arianespace, à l’occasion d’un lancement partagé – avec les services de lancement SSMS (Small Spacecraft Mission Service), proposé sur Vega et Vega C et inauguré en septembre 2020, ou MLS (Multi Launch Service) sur Ariane 6.

Le principal critère de sélection sera la mission portée par le projet, dont l’objectif sera de « contribuer à améliorer la vie sur Terre ou à faire progresser la connaissance humaine ».

Critères de sélection

Arianespace précise dans son communiqué que, pour convaincre les membres du jury, les équipes participantes devront « présenter les applications potentielles de leur solution ; elles seront jugées sur leurs capacités à améliorer la vie sur Terre ou à faire progresser la connaissance humaine ».

Bien entendu, certains critères techniques entreront en ligne de compte, les projets devant répondre « aux critères standards de lancement en vol partagé (adaptation au déployeur, masse et dimension correspondant à une unité standard – UA – notamment) et à des critères d’éco-responsabilité ».

Pour en savoir plus

https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/arianespace