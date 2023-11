Un casque de réalité virtuelle pour le bien-être des astronautes

Du fret pour sept personnes

Le 10 novembre 2023, SpaceX a expédié vers la Station spatiale internationale le vaisseau-cargo automatique Dragon CRS 29.

Le décollage du Falcon 9 chargé du lancement est intervenu à 1 h 28 UTC depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride.

C’était la 81e mission orbitale de l’année pour SpaceX (six autres ont déjà eu lieu depuis le 10 novembre...) et la troisième pour le ravitaillement de l’ISS.

C’était par ailleurs la neuvième mission de ravitaillement de SpaceX dans le cadre de la phase 2 du contrat CRS (Commercial Resupply Services) de la Nasa, attribué en janvier 2016 et démarré en décembre 2020 avec le Dragon CRS 21.

Le Dragon CRS 29 s’est amarré au port avant du module Harmony de la station, moins d’une journée après son lancement, le 11 novembre à 10 h 07.

A bord de l’ISS séjournent actuellement sept personnes, arrivés les 27 août et 15 septembre derniers avec les vaisseaux Soyouz MS 24 et Crew 7 : deux Américaines, trois Russes, un Japonais et l’astronaute danois Andreas Mogensen, le commandant de bord.

C’est bon pour le moral

Le Dragon CRS 29 était rempli de 2 950 kg de fret.

Parmi le matériel scientifique embarqué (qui représente un plus d’une tonne), se trouve un casque de réalité virtuelle Vive Focus 3 du fabricant taïwanais HTC Vive, qui a été configuré pour pouvoir fonctionner en micropesanteur par la société israélo-américaine XRHealth, en association avec société d’ingénierie danoise Nord-Space Aps.

XRHealth est une startup émergente du métavers, qui développe et exploite des applications thérapeutiques en réalités augmentée et virtuelle.

Elle a été fondée en 2016 en Israël, et est basée à Boston, dans le Massachusetts.

Le premier exemplaire du casque Vive Focus 3 modifié qui a été acheminé vers la Station spatiale internationale aura pour mission de préserver la santé mentale des astronautes durant leur séjour.

« Les astronautes sont isolés pendant des mois, voire des années, pendant leurs missions spatiales, et sont confinés dans de petits espaces, avec peu de contacts avec leurs amis et leur famille », explique Per Lundahl Thomsen, directeur de la technologie chez Nord-Space Aps.

« Créer une plateforme virtuelle qui répond à leurs besoins en matière de santé mentale pendant leur isolement est impératif pour qu’ils puissent maintenir un mode de vie sain lorsqu’ils reviennent sur Terre. »