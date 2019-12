Un C-130 espagnol ravitaille d'un hélicoptère français

Entre les 18 et 20 novembre, à l'occasion d'une campagne d'essais encadrée par l'EATC, un C-130H espagnol a conduit une mission de ravitaillement en vol au profit d'un hélicoptère Caracal appartenant à l'EH 1/67 « Pyrénées ». Dans ce cadre, plusieurs missions ont été réalisées au-dessus du golfe de Gascogne, une en environnement diurne et deux en environnement nocturne. L'ambition est ainsi de valider cette capacité et par la même de renforcer l'interopérabilité entre les alliés européens.