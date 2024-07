Un bug mondial perturbe les infrastructures de transport, notamment les aéroports et les compagnies aériennes

D'après les premières informations disponibles et selon plusieurs experts informatiques, la panne informatique mondiale qui touche notamment les infrastructures de transport aérien, serait liée à une mise à jour de sécurité de l'entreprise CrowdStrike qui ne s'est pas bien faite et qui aurait entraîné une réaction en chaîne dans la matinée du 19 juillet. De nombreux secteurs dans le monde sont touchés, bancaires, boursiers, ainsi que les infrastructures de transport ferroviaire et aérien. Les équipes de Microsoft et de CrowdStrike sont à pied d'oeuvre pour corriger le bug mondial.

Du côté des aéroports mondiaux et compagnies aériennes, voici un état de lieux, qui reste très évolutif :

Compagnies aériennes :

Air France a annoncé que "le programme de vols n'était globalement pas affecté, mais subissait des "perturbations dans certaines escales"

KLM a annoncé dans la matinée "qu'elle se voyait contrainte de suspendre une grande partie de ses opérations"

Du côté de Corsair , la compagnie précise dans un "statement" que "des retards mineurs peuvent survenir dans les aéroports, mais le programme de vols de la compagnie n'est pas impacté. Corsair suit la situation de près".

La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé dans la matinée qu'elle "rencontrait actuellement des perturbations sur le réseau en raison d'une panne informatique mondiale d'une tierce partie", hors de son contrôle.

Aux Etats-Unis, les grandes compagnies américaines American Airlines, United et Delta ont d'abord ordonné une suspension de leurs vols de manière préventive, suite à un message d'alerte venu de la FAA (Federal Aviation Administration). En fin de matinée, les vols étaient néanmoins en train de redécoller.

Aéroports :