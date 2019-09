Un budget 2020 en ligne avec la LPM

Alors que le projet de budget sera officiellement présenté vendredi, le Ministère des Armées a dévoilé que la mission Défense hériterait d'un budget en hausse de 1,7 Md€, pour s'établir à 37,5 Md€. Soit une augmentation de 4,5% en comparaison à 2019. L'ensemble des programmes défense enregistreront une hausse de 1,53 Md€, la mission ancien combattant rencontrant une légère baisse, de même que la recherche duale. La provision pour les OPEX passe quant à elle à 1,1 Md€ contre 850 M€ en 2019.

L'augmentation de 1,7 Md€ était connue puisqu'elle était prévue par la loi de programmation militaire 2019 – 2025. Les deux tiers du budget seront consacrés à l'accroissement des capacités de défense, détaille le Ministère des Armées. Ce qui se traduira par des livraisons et des nouvelles commandes, avec une autorisation d'engagement de 14,67 Md€, contre 8 Md en 2019. Parmi les commandes, on note notamment les premiers avions de surveillance maritime AVSIMAR et les avions de guet aérien E-2D Hawkeye, la rénovation de quatre C-130H ou encore un simulateur de Reaper. Sur le plan des livraisons sont notamment attendus deux NH90, deux ATL2 rénovés, deux Mirage 2000D rénovés, un A330 MRTT Phenix, deux avions légers de surveillance et de reconnaissance ou encore deux A400M.





