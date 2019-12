Un booster de fusée indienne sur la plage de Pondichéry

Le dernier lancement orbital indien en date, destiné à placé sur orbite basse le satellite d’observation de la Terre Cartosat 3 (1,6 t), a eu lieu le 27 novembre, depuis le centre spatial de l’île-barrière de Sriharikota, face au golfe du Bengale.

Cinq jours plus tard, des prêcheurs ont retrouvé l’un des six propulseurs d’appoint à propergol solide (Psom XL) qui équipaient le lanceur PSLV XL utilisé pour cette mission, et l’ont rapporté sur la place de Pondichéry, à un peu plus de 200 km au sud du pas de tir.

Un propulseur Psom XL mesure 13,5 mètres de long et contient 12,4 tonnes de propergol.