Un Boeing 737 de China Eastern Airlines s'écrase, faisant 133 morts

Un Boeing 737-800 de la compagnie China Eastern Airlines s'est écrasé lundi 21 mars dans le sud-ouest de la Chine. Dans un premier temps, la télévision d'Etat a annoncé qu'il y avait à bord 123 passagers et 9 personnels d'équipage. Ultérieurement, elle a parlé de 133 personnes à bord. Selon FlightRadar24, l'avion a décollé de l'aéroport de Kunming à 5h11 GMT (13h11, heure locale). Il devait se poser à Guangzhou, sur la côte sud de la Chine, à 7h05 GMT (15h05, heure locale). La liaison a été perdue avec l'avion à 6h22 GMT (14h02, heure locale) au niveau de la ville de Wuzhou, à une altitude de 3 225 pieds (983 mètres) à une vitesse de 376 noeuds (696,3 km/heure).

Pour l'instant, il est encore trop tôt pour connaître les causes de ce crash. La CAAC (Administration de l'Aviation Civile de Chine) a lancé une procédure d'urgence et a envoyé une équipe de travail sur les lieux. Selon la télévision d'Etat, qui citait un personnel de secours, l'avion a été "totalement désintégré".

Les statistiques de sécurité aérienne en Chine ont été parmi les meilleures dans le monde dans la dernière décennie. D'après le site Aviation Safety Network, le dernier accident fatal d'une compagnie chinoise remonte à 2010, lorsqu'un Embraer E-190 de Henan Airlines s'est écrasé en approche de l'aéroport de Yichun, dans des conditions de mauvaise visibilité. L'accident avait fait 44 victimes, sur un total de 96 passagers présents à bord. Le Boeing 737-800 présente lui aussi de très bonnes performances en termes de fiabilité et de sécurité aérienne. Il s'agit du prédecesseur du modèle Boeing 737 MAX qui avait été suspendu de vol en Chine et dans de nombreux pays dans le monde suite à des accidents fatals en Indonésie en 2018 et en Ethiopie en 2019.