Un avion hypersonique et son superstatoréacteur à l'étude à Sydney

Un superstatoréacteur à géométrie fixe...

La jeune pousse australienne d'ingénierie aérospatiale Hypersonix Launch Systems a signé un accord de collaboration en matière de recherche (MRCA) avec l'Université de Sydney (Australie) pour la recherche et la fabrication des composants d'un avion spatial hypersonique, soit un véhicule de lancement capable de déployer de petits satellites en orbite terrestre basse. Baptisé Delta Velos, le véhicule sera propulsé par quatre moteurs alimentés à l'hydrogène et comprendra également le premier superstatoréacteur à géométrie fixe imprimé en 3D en Australie, réalisé dans le cadre de la subvention de commercialisation australienne accordée à Hypersonix en août 2020.

...Grâce à la fabrication additive...

Grâce à la technologie de fabrication additive de nouvelle génération, les chercheurs de l'université de Sydney développeront des composants critiques pour le vol (notamment le système de lancement de l'avion), d'autres versions du superstatoréacteur (en testant plusieurs composants matériels) et le fuselage du véhicule au Sydney Manufacturing Hub de l'université. Le hub a été lancé en décembre 2021 par le ministre de l'entreprise, de l'investissement et du commerce, du tourisme et du sport, et de Western Sydney, l'honorable Stuart Ayres. L'équipe de recherche sera dirigée par le professeur Simon Ringer, ingénieur en matériaux et expert en développement de matériaux pour la fabrication additive à l'Université de Sydney, dont l'équipe travaillera aux côtés du Dr Michael Smart, directeur de la technologie d'Hypersonix.

...Et à un démonstrateur technologique, le DART AE

Le projet conjoint débutera au début de 2022, Hypersonix travaillant à développer une série de petits véhicules de lancement de faisabilité de concept pour démontrer la possibilité de réalisation de l'avion spatial. Le premier de ces projets sera DART AE, un démonstrateur technologique et une petite version de Delta Velos, propulsé par un seul moteur Spartan à statoréacteur, avec une autonomie de 500 km, qui pourrait également être utilisé comme drone hypersonique si nécessaire.